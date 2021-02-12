10:40 (мск), источник: Life.ru
Россиянам объяснили, как бесплатно проверить свой кредитный рейтинг
Показатель даёт возможность банку оценить надёжность заёмщика.
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Проверить свой кредитный рейтинг, по которому банки оценивают надёжность и платёжеспособность заёмщика, можно несколькими способами, в том числе бесплатно. Об этом рассказал заместитель директора департамента анализа розничных рисков банка «Открытие» Виталий Украинский.
По его словам, самый простой вариант — сделать это через портал «Госуслуги», воспользовавшись разделом «Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история».
Аналитик отметил, что запросить кредитный рейтинг можно также в бюро кредитных историй. Они бесплатно предоставляют сведения два раза в год в электронном виде и один раз на бумаге. Также есть возможность получить информацию в банке, но в этом случае услуга предоставляется за деньги.
«Кредитный рейтинг, который рассчитывают в бюро кредитных историй, измеряется в баллах. Он позволяет банку оценить платёжеспособность заёмщика, а также самому заёмщику понять то, как бюро оценивает его платёжеспособность», — пояснил Виталий Украинский в интервью агентству «Прайм».
Он добавил, что по количеству баллов финансовая организация узнаёт для себя степень рисков в случае предоставления кредита клиенту — от очень низкой до очень высокой.