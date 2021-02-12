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14:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Mail.ru Group, USM, «МегаФон», РФПИ и Ant Group создадут СП в области платежей и финансов

Mail.ru Group, USM, Ant Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «МегаФон» подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) — платежного и финансового. Закрытие сделок ожидается в этом году.

«СП будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные, чтобы помочь людям сэкономить при оплате услуг и товаров в бурно растущем российском сегменте электронной коммерции», — говорится в совместном заявлении.

Mail.ru Group внесет в СП в области платежей активы в 4,5 млрд руб.: 100% в РНКО «Деньги. Мэйл. Ру» и платежную систему VK Pay. Mail.ru Group будет самым крупным акционером в платежном СП, его доля составит 40%.

В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 млн руб. Его доля составит 5,95%. USM внесет в финансовое СП денежные средства и активы, в том числе 100% в АСК Ренессанс, 100% в Банке Раунд и 100% в «ИнПлат». Другие акционеры внесут денежные средства или активы в оба СП.

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