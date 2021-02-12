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13:42 (мск), источник: Ведомости

ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Банка России на первом в этом году заседании по ключевой ставке принял решение оставить ее на уровне 4,25% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. Это уже четвертый подобный шаг, начиная с 18 сентября 2020 г.

Источник: Reuters

На текущем, рекордно низком историческом уровне, ключевая ставка находится с 24 июля прошлого года.

В целом в 2020 г. ЦБ снижал ее четыре раза — совокупно она уменьшилась на 2 п.п.

Понижение ключевой ставки до минимального исторического значения обусловлено переходом регулятора к мягкой денежно-кредитной политике (ДКП) на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила на заседании 24 апреля 2020 г. На выступлении в Госдуме 25 ноября она уточнила, что такой политики регулятор будет придерживаться до 2022 г., а после перейдет к нейтральной ДКП.

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Принимая решения по ключевой ставке в 2020 г., ЦБ подчеркивал, что пространство для ее дальнейшего снижения сохраняется. Однако на последнем в году заседании 18 декабря Набиуллина сказала, что вероятность такого шага уменьшилась из-за наличия множества неопределенностей. Одной из них стало ускорение инфляции в стране. Так, по данным Росстата, по итогам 2020 г. она составила 4,9% — на 0,9 п.п. выше целевого значения регулятора.

Несмотря на подобный настрой ЦБ, Международный валютный фонд (МВФ) 9 февраля рекомендовал опустить ключевую ставку в России на 0,5 п.п. — до нового минимума. По мнению аналитиков организации, это необходимо, чтобы не допустить падения уровня инфляции ниже 4%. Тот факт, что с конца 2020 г. темпы роста цен в стране ускорились, эксперты МВФ назвали временным и предрекли падение показателя до 3,5% к концу 2021 г. в случае игнорирования их совета.

Тем не менее российские аналитики, опрошенные «Ведомостями», ожидали, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне, чтобы понаблюдать за инфляцией. Они выразили уверенность, что ее ускорение, наблюдаемое сейчас, вызвано быстрым ростом цен на ограниченном количестве рынков. Сценарий с повышением инфляции эксперты также сочли маловероятным.

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 ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
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