Создателя Dogecoin шокировала популярность криптовалюты

На фоне ажиотажа вокруг Dogecoin Маркус опубликовал заявление в одноимённом сообществе на Reddit. Он подчеркнул, что уже давно не участвует в деятельности фирмы и не смог обогатиться на подорожавших в 2021 году токенах. Сейчас 38-летний Маркус работает инженером-программистом в одной из образовательных компаний в Сан-Франциско.
«Я больше не являюсь частью проекта Dogecoin, я покинул его в 2015 году, когда сообщество начало стремительно отдаляться от комфортных для меня условий. Сейчас у меня нет токенов Dogecoin — за исключением тех, которые недавно мне подарили. Я раздал или продал всю криптовалюту, которая была у меня в 2015 году, вскоре после увольнения, опасаясь по поводу возможного сокращения моих сбережений. В результате этого хватило на покупку подержанной машины Honda Civic», — написал он.
В разговоре с Bloomberg Маркус подчеркнул, что ситуация с Dogecoin кажется ему сюрреалистичной, учитывая тот факт, что он вместе с Джексоном Палмером создал криптовалюту в качестве шутки. Теперь о Dogecoin пишет основатель Tesla Илон Маск, а сами токены стали частью интернет-культуры. Специалист добавил, что постоянно видит в интернете посты о его предполагаемом богатстве, однако это не соответствует действительности.
В открытом письме Маркус отметил, что некоторые ждут роста стоимости Dogecoin до $1. Это позволит компании обойти по рыночной капитализации такие корпорации, как Boeing, Starbucks, American Express и IBM.
«Заслуживает ли Dogecoin этого? Я не могу этого понять, не говоря уже о том, чтобы ответить на этот вопрос», — сказал он.
Криптовалюта Dogecoin была создана Билли Маркусом и Джексоном Палмером в конце 2013 года. Её название отсылает к интернет-мему Doge с собакой породы сиба-ину, который был особо популярен в то время.
С начала года стоимость токена Dogecoin выросла на 1400% и достигла $0,07.
Рыночная капитализация компании в свою очередь составила $9,1 млрд, что сопоставимо с показателями таких крупных организаций, как Dropbox и Under Armour.