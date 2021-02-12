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15:49 (мск), источник: Секрет Фирмы

Создателя Dogecoin шокировала популярность криптовалюты

Огромная популярность криптовалюты Dogecoin, которая пришла к ней после флешмоба на Reddit, шокировала её создателя Билли Маркуса. Сам он не дождался стремительного роста стоимости токенов и продал их ещё шесть лет назад, чтобы купить подержанный автомобиль.

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Источник: Forextime

На фоне ажиотажа вокруг Dogecoin Маркус опубликовал заявление в одноимённом сообществе на Reddit. Он подчеркнул, что уже давно не участвует в деятельности фирмы и не смог обогатиться на подорожавших в 2021 году токенах. Сейчас 38-летний Маркус работает инженером-программистом в одной из образовательных компаний в Сан-Франциско.

«Я больше не являюсь частью проекта Dogecoin, я покинул его в 2015 году, когда сообщество начало стремительно отдаляться от комфортных для меня условий. Сейчас у меня нет токенов Dogecoin — за исключением тех, которые недавно мне подарили. Я раздал или продал всю криптовалюту, которая была у меня в 2015 году, вскоре после увольнения, опасаясь по поводу возможного сокращения моих сбережений. В результате этого хватило на покупку подержанной машины Honda Civic», — написал он.

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В разговоре с Bloomberg Маркус подчеркнул, что ситуация с Dogecoin кажется ему сюрреалистичной, учитывая тот факт, что он вместе с Джексоном Палмером создал криптовалюту в качестве шутки. Теперь о Dogecoin пишет основатель Tesla Илон Маск, а сами токены стали частью интернет-культуры. Специалист добавил, что постоянно видит в интернете посты о его предполагаемом богатстве, однако это не соответствует действительности.

В открытом письме Маркус отметил, что некоторые ждут роста стоимости Dogecoin до $1. Это позволит компании обойти по рыночной капитализации такие корпорации, как Boeing, Starbucks, American Express и IBM.

«Заслуживает ли Dogecoin этого? Я не могу этого понять, не говоря уже о том, чтобы ответить на этот вопрос», — сказал он.

Криптовалюта Dogecoin была создана Билли Маркусом и Джексоном Палмером в конце 2013 года. Её название отсылает к интернет-мему Doge с собакой породы сиба-ину, который был особо популярен в то время.

С начала года стоимость токена Dogecoin выросла на 1400% и достигла $0,07.

Рыночная капитализация компании в свою очередь составила $9,1 млрд, что сопоставимо с показателями таких крупных организаций, как Dropbox и Under Armour.

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Дарья Щекина

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