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19:58 (мск), источник: Ведомости

Цена нефти Brent превысила $62 за баррель

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent превысила $62 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Сегодня в ходе торгов цена Brent к 19:33 мск составила $62,25 за баррель. До этого выше отметки $62 стоимость Brent поднималась в январе 2020 г.

Источник: AP 2020

Нефть марки WTI также растет в цене. Наибольшая стоимость ее апрельского фьючерса вечером 12 февраля составила $59,07 за баррель.

Нефть постепенно дорожает с конца октября 2020 г. на фоне позитивных новостей о разработках вакцин от коронавируса и постепенной отмены ограничительных мер в ряде стран. Ранее, в прошлом году, сырье подешевело в связи с пандемией и разрывом сделки ОПЕК+. Так, в конце апреля 2020 г. фьючерс Brent упал до $33,71 за баррель, WTI — до $29,05.

В октябре 2020 г. Международное энергетическое агентство (МЭА) допустило рост цены нефти до $70 за баррель к 2025 г. в случае, если в течение 2021 г. сработают все меры, которые принимаются в разных странах для стимулирования экономики на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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