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20:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус в мире: Британская экономика обрушилась

По последним данным, ВВП Соединенного Королевства в прошлом году сократился на 9,9%. В январе-марте прогнозируется падение еще на 4,2% в сравнении с первым кварталом прошлого года.

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Источник: GETTY IMAGES

Министр финансов Риши Сунак в интервью Би-би-си признал «серьезный шок», но сказал, что высокие цифры связаны отчасти с методикой подсчета ВВП, отличной от той, что используется в большинстве стран, и что фактически ситуация не хуже или даже чуть лучше, чем в Германии, Италии, Испании и Канаде.

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Систематически измерять ВВП в Великобритании начали после Второй мировой войны, и за этот период максимальное падение за год до сих пор составляло 4,1%. Однако модели Банка Англии позволяют оценить ВВП на протяжении нескольких веков, и по ним получается, что нынешнее сжатие британской экономики — худшее с 1709 года, когда страна пережила аномально суровую зиму.

В пятницу в коэффициент R, описывающий среднее число людей, которым каждый заразившийся передает инфекцию, впервые с осени опустился ниже 1 по всей стране и составил 0,7−0,9. Это означает, что эпидемия идет на спад во всех регионах Соединенного Королевства.

В понедельник Британия перешагнет важный рубеж — как и предусматривалось планом, завершит вакцинацию граждан старше 70 лет и медработников. Первую прививку, по данным правительства, уже получили 14 миллионов человек, или свыше 20% населения страны, вторую — 530 тысяч.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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