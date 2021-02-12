20:41 (мск), источник: BBC News Русская служба
Коронавирус в мире: Британская экономика обрушилась
По последним данным, ВВП Соединенного Королевства в прошлом году сократился на 9,9%. В
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Министр финансов Риши Сунак в интервью
Систематически измерять ВВП в Великобритании начали после Второй мировой войны, и за этот период максимальное падение за год до сих пор составляло 4,1%. Однако модели Банка Англии позволяют оценить ВВП на протяжении нескольких веков, и по ним получается, что нынешнее сжатие британской экономики — худшее с 1709 года, когда страна пережила аномально суровую зиму.
В пятницу в коэффициент R, описывающий среднее число людей, которым каждый заразившийся передает инфекцию, впервые с осени опустился ниже 1 по всей стране и составил 0,7−0,9. Это означает, что эпидемия идет на спад во всех регионах Соединенного Королевства.
В понедельник Британия перешагнет важный рубеж — как и предусматривалось планом, завершит вакцинацию граждан старше 70 лет и медработников. Первую прививку, по данным правительства, уже получили 14 миллионов человек, или свыше 20% населения страны, вторую — 530 тысяч.