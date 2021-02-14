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17:37 (мск), источник: Известия

Силуанов рассказал о способе вложения денег с гарантированным доходом

Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) являются ценными бумагами, гарантирующими инвесторам сохранность сбережений и доход. Об этом рассказал 14 февраля глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Источник: Известия

«Если говорить о финансовых вложениях, то для людей Министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации федерального займа для населения, они так и называются: ОФЗ-н. Гарантированный доход, гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены», — заявил министр.

По словам Силуанова, в настоящее время наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений.
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Он отметил, что инвестор, принимая решение о переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, должен понимать, что может как выиграть, так и проиграть, и здесь нет никакой страховки.

Глава Минфина напомнил, что вопрос защиты неопытных инвесторов обсуждался у президента России Владимира Путина, который дал правительству установку о недопущении обмана простых граждан.

В январе в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Документом предполагается, что с 1 октября 2021 года инвесторы будут проходить обязательное тестирование на право покупки таких продуктов.

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