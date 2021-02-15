11:10 (мск), источник: Lenta.Ru
Чубайс назвал спасителя российской экономики в 1998 году
Бывший
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Им, по словам Чубайса, стал нынешний глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин. В 1998 году он занимал несколько должностей, в том числе управляющего от России в Международном валютном фонде и заместителя управляющего от России в Европейском банке реконструкции и развития.
«В
По словам Чубайса, Кудрин в сжатые сроки смог «выработать целостную процедуру» с участием Центробанка, министерства экономики, Минфина и Госимущества, а затем «доехать с ней до МВФ и заставить их принять решение о поддержке».
«Такое решение, что казалось, честно говоря, совершенно невозможным тогда. Большая была битва. Этап закончился триумфом. Мы получили 24 миллиарда долларов. Невероятно, фантастика», — сказал Чубайс.