Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля повысят социальные выплаты Кто станет получать больше
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
21Скончался Василий Лановой
12:00 (мск), источник: Lenta.Ru

«Зверь с Востока 2» опустошил хранилища газа в Европе

Холодный фронт, который получил название «Зверь с Востока 2», продолжает опустошать подземные хранилища газа в Европе. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe, на утро воскресенья, 14 февраля, хранилища были заполнены уже на 42,65 процента. Это оказалось на 4,86 пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

6
фотографий
6
фотографий

На главном газовом рынке Европы — в Германии — запасы сократились до 34,17 процента, в Австрии — до 45,28 процента, Чехии — до 41,08 процента, Польше — до 52,27 процента. Сильнее всего сокращение оказалось во Франции: там запасы уменьшились до 30,07 процента.

В «Газпроме» сложившуюся ситуацию для себя оценивают положительно. Компания приготовилась к стоимости в 200 долларов за тысячу кубометров, хотя ранее в бюджете указывалась цена 170 долларов. Столь светлые ожидания связаны с рекордными поставками 19,4 миллиарда кубометров в прошлом месяце — это на 45 процентов больше уровня прошлого года и на 18 процентов больше, чем в среднем за последние пять лет.

Читайте также
«Зверь с Востока» снова засыпал Европу снегом. Фотографии

Одновременно газовый монополист верит, что спустя несколько месяцев, когда холода пройдут, поставки все равно окажутся выше среднего. Компания по минимуму использует украинский маршрут и стимулирует отбор газа из подземных хранилищ в Европе, так что для их пополнения европейские импортеры будут вынуждены покупать газ.

С приходом «Зверя с Востока 2» на Германию, Нидерланды и Великобританию обрушилась снежная буря. Пик снегопада пришелся на 6 февраля, но он пока не растаял, потому что в регионе стоят аномальные для этих стран морозы. Например, в Шотландии 11 февраля зафиксировали температуру в минус 23 градуса, это рекорд за 25 лет.

Похожая ситуация наблюдалась в 2018 году, когда холодные ветра из России столкнулись с атмосферным фронтом Дарси над Нидерландами. Тогда там прошли самые сильные за десятилетие снегопады, что привело к транспортному коллапсу.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чубайс назвал спасителя российской экономики в 1998 году
Доктор Мясников заявил о смертельной опасности изжоги
Чубайс назвал спасителя российской экономики в 1998 году
СМИ узнали о решении десяти генералов уволиться из Росгвардии
Россияне установили историческое достижение на Australian Open
Греф рассказал о советах уехать из РФ после убийства Маневича
ЦБ предупредил о новой схеме хищения средств со счетов юрлиц
Украина заявила о неизбежности обострения ситуации в Донбассе
Горячие темы на Авто
Фонарики. 618
Анализирую -(пока вы спите ) 549
Буду краток,- Пятница, господа! 356
Из сегодняшних городских теленовостей. Что за неуважение? 212
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Дети
Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка У пары уже есть сын Арчи, которому в мае 2021 будет два года
Новости партнеров
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Разоблачены спонсоры лечения и отдыха Навального в Германии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь