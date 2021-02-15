«Зверь с Востока 2» опустошил хранилища газа в Европе

На главном газовом рынке Европы — в Германии — запасы сократились до 34,17 процента, в Австрии — до 45,28 процента, Чехии — до 41,08 процента, Польше — до 52,27 процента. Сильнее всего сокращение оказалось во Франции: там запасы уменьшились до 30,07 процента.
В «Газпроме» сложившуюся ситуацию для себя оценивают положительно. Компания приготовилась к стоимости в 200 долларов за тысячу кубометров, хотя ранее в бюджете указывалась цена 170 долларов. Столь светлые ожидания связаны с рекордными поставками 19,4 миллиарда кубометров в прошлом месяце — это на 45 процентов больше уровня прошлого года и на 18 процентов больше, чем в среднем за последние пять лет.
Одновременно газовый монополист верит, что спустя несколько месяцев, когда холода пройдут, поставки все равно окажутся выше среднего. Компания по минимуму использует украинский маршрут и стимулирует отбор газа из подземных хранилищ в Европе, так что для их пополнения европейские импортеры будут вынуждены покупать газ.
С приходом «Зверя с Востока 2» на Германию, Нидерланды и Великобританию обрушилась снежная буря. Пик снегопада пришелся на 6 февраля, но он пока не растаял, потому что в регионе стоят аномальные для этих стран морозы. Например, в Шотландии 11 февраля зафиксировали температуру в минус 23 градуса, это рекорд за 25 лет.
Похожая ситуация наблюдалась в 2018 году, когда холодные ветра из России столкнулись с атмосферным фронтом Дарси над Нидерландами. Тогда там прошли самые сильные за десятилетие снегопады, что привело к транспортному коллапсу.