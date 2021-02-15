Миллер назвал способ снизить стоимость подключения частных домов к газу на 30%

Миллер пояснил, что оценивает инвестиции, необходимые для строительства межпоселковых газопроводов до 2025 г. в 354 млрд руб. «Это моя оценка — при введении единого оператора эта сумма может быть уменьшена на 30%. И тогда это уже 220 млрд рублей», — сказал глава «Газпрома».
По его словам, создание единого регионального оператора газификации решит ряд проблем, в частности, проблему «последней мили». «Его (единого оператора газификации. — прим. ред.) отсутствие приводит к ситуации, когда по стороне газоснабжения создаются избыточные мощности. Введение механизма единого оператора позволит и эту задачу решить», — добавил Миллер.
Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак заявил, что на программу газификации в России на 10 лет необходимо изыскать еще 500−600 млрд руб. бюджетного финансирования. В целом, по оценкам «Газпрома», на это требуется 2 трлн рублей. Оптимизацию этих затрат за счет создания единых региональных операторов газификации вице-премьер оценил в 100−200 млрд руб.
В середине сентября 2020 г. президент России Владимир Путин согласился с предложением главы «Газпрома» Алексея Миллера сделать компанию единым оператором газоснабжения и газификации в стране. До этого, в августе, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал обязать «Газпром» взять на себя расходы по подключению россиян к газу, предложив со стороны государства взамен предоставить компании поддержку, в частности, льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и другие меры.
Как сообщал «Газпром» в своем отчете за 2019 г., в среднем по стране газификация за год выросла всего на 1% и достигла 70,1%. Компания потратила на газификацию 34,3 млрд руб. — примерно на 0,2 млрд руб. меньше, чем годом ранее.