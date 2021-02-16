01:07 (мск), источник: Известия
Кошелёк или связь: цифровые рубли предложили хранить на смартфонах
С появлением третьей формы нацвалюты сотовые операторы хотят расширить свои финансовые сервисы.
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Сотовые операторы заинтересованы во внедрении кошельков для цифровых рублей на
В крупнейших банках пояснили, что хранение цифровых рублей в мобильных телефонах или
Осенью 2020 года ЦБ разместил консультационный доклад о внедрении цифрового рубля и начал обсуждать концепцию с рынком. Представители «Билайна» и «Мегафона» активно участвовали в этих обсуждениях, заявили «Известиям» в
— Нас интересуют такие аспекты использования цифрового рубля, как ведение кошельков на
Привязка кошелька к абонентскому номеру даст возможность более гибкого управления цифровой валютой: с помощью смартфона можно будет хранить средства, переводить и расплачиваться ими, подчеркнул представитель «Мегафона». Он добавил: благодаря массовости услуг связи операторы смогут обеспечить быстрый запуск и распространение цифрового рубля.
В роли идентификатора для привязки цифрового рубля к кошельку может выступать уже существующие сервисы сотовых операторов (например, «Мобильный ID»), а для обеспечения безопасности возможна запись криптоключей пользователя на
В Tele-2 «Известиям» заявили, что будут внимательно следить за развитием цифрового рубля. В зависимости от перспектив инструмента сотовый оператор будет принимать решение о запуске проектов с третьей формой валюты в компании. В МТС не ответили на запросы «Известий» о заинтересованности в развитии сервисов для функционирования цифрового рубля.
Справка «Известий»
Предполагается, что цифровой рубль будет третьим типом нацвалюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. От безналичной формы он отличается тем, что каждая единица будет иметь уникальный код и можно будет отследить её движение. Эмитировать новый тип рубля планирует сам регулятор.
Ранее первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова в интервью ТАСС заявляла, что кошельки для цифрового рубля планируется открывать на платформе Банка России через мобильное приложение любой кредитной организации. При этом он позволит делать безлимитные переводы из банков. На запрос «Известий» о концепции ведения кошельков на
ЦБ выстраивает механизм прямого обмена виртуальными средствами через единый эмиссионный центр: предполагается, что у каждого гражданина будет свой индивидуальный кошелек, сквозной для всех банков и функциональный даже в отсутствие интернета, рассказал предправления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. По его мнению, ключом от личного
Чем больше будет устройств, где можно открывать цифровые кошельки, тем важнее будет централизация функции управления этими кошельками и счетами, а также безопасность взаимодействия с ними, подчеркнул директор по развитию информационных технологий УБРиР Сергей Щербинин.
— Это экспертиза, которая сегодня принадлежит крупным финансовым организациям и стартапам в области управления финансами. Роль операторов связи для развития платежной инфраструктуры в России в первую очередь заключается в том, чтобы предоставить повсеместный, надежный, удобный и недорогой доступ в Сеть для всех пользователей и устройств, — считает он.
Для минимизации рисков необходимо на законодательном уровне проработать привязку номера телефона к профилю гражданина в ЕБС и ЕСИА, по аналогии с персонализированной картой клиента, подчеркнули в банке «Зенит».
Прежде чем привязывать цифровой кошелек к номеру телефона, необходимо быть на 100% уверенным в том, что его использует именно тот человек, на которого он зарегистрирован, согласен глава «Элекснет» (входит в группу МКБ) Игорь Антонов: со стороны операторов сотовой связи потребуется работа по чистке базы и привязке номеров к реальным пользователям.
Операции с третьей формой рубля без участия финансовых институтов вряд ли возможны: эмиссию и оборот денежных средств контролирует регулятор, а сотовые операторы Банку России не подотчетны, отметил гендиректор
Мобильные операторы давно пытаются выйти на рынок финансовых услуг, например, выпуская платежные карты с привязкой к счету телефона, напомнил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики