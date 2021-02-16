02:42 (мск), источник: Известия
За спрос берут: россияне снижают шанс на займы массовыми онлайн-заявками
ОНФ предложил ЦБ обязать банки уведомлять граждан о негативных последствиях многочисленных обращений за кредитом.
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Развитие
На эту проблему обратили внимание в ОНФ, предложив Центробанку (письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной есть у «Известий») нормативно закрепить обязательство банков уведомлять потенциальных заемщиков о негативных последствиях многочисленных заявок для кредитной истории. Также общественники считают необходимым разработать механизм, который позволит оперативно заблокировать запрос кредитной истории банками.
В ЦБ сочли предложения ОНФ заслуживающими обсуждения, в экспертном сообществе — логичными.
Ограничительные меры и ухудшение финансового положения граждан, связанные с пандемией, значительно увеличили популярность
Правда,
Однако такое отношение может иметь серьезные последствия для кредитной истории, указывают защитники прав потребителей финансовых услуг.
Любая заявка сопровождается автоматическим запросом банка в бюро кредитных историй (БКИ) о потенциальном заемщике. И многочисленные обращения со стороны человека становятся причиной автоматических массовых отказов в займе. Эта информация попадает в кредитную историю, негативно сказываясь на ее качестве.
— Многочисленные заявки могут свидетельствовать о желании гражданина взять одновременно несколько кредитов в разных банках в обход ограничения по предельной долговой нагрузке. Эти опасения могут быть вполне оправданы, — пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Кроме того, потенциальный заемщик может в первой заявке допустить ошибку или запросить слишком большую сумму, которая не соответствует его доходу.
К сожалению, граждане в большинстве своем лишь в общих чертах знают, что это такое, но не понимают смысла и значения этого инструмента, чем ухудшают свое положение, сетует Евгения Лазарева.
— Заполняя многочисленные заявки в течение дня как развлекательный тест, в дальнейшем люди могут столкнуться с отказом в получении кредита, даже если не допускали просрочек и аккуратно вносили платежи по предыдущим обязательствам. В ситуации, когда без заемных средств будет не обойтись, такие люди пойдут туда, где денег всегда дадут гарантированно без лишних проблем и вопросов, — к нелегалам, — описала перспективы специалист.
Описанная ситуация характерна в большей степени для
Чтобы решить проблему, эксперты ОНФ предложили ЦБ закрепить в нормативных актах требование об обязательном уведомлении потенциальных заемщиков о том, что после получения заявки банки отправляют запросы в БКИ, а также о последствиях массовости этих процедур для кредитной истории.
Кроме того, целесообразно разработать механизм оперативного уведомления гражданина о запросе его кредитной истории от банка с возможностью заблокировать или одобрить его, отмечено в письме ОНФ. Предлагаемые инструменты можно реализовать как через портал госуслуг, так и посредством СМС через информационные системы БКИ.
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— Предложенный механизм заслуживает, на наш взгляд, обсуждения. Регулятор сформирует позицию после всесторонней проработки этого вопроса, — отметили в ЦБ.
Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что проблема действительно серьезная.
— Возможная легкость в отношении к заявкам продиктована спамом от банков о предварительно одобренных кредитах. Естественно, люди хотят проверить достоверность этой суммы и условий, а позже могут ощутить на себе, что это любопытство не такое безобидное, — прокомментировал руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
По его словам, культура бережного отношения к своей кредитной истории пока у многих граждан не сформировалась.
Существует пробел в этой области финграмотности, согласна доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Анна Вершинина. Предложение ОНФ выглядит логичным, поскольку введение обязательного уведомления потенциального заемщика о последствиях оформления
— Возможно даже, что многие, узнав о риске испортить свою кредитную историю большим количеством заявок, и вовсе откажутся от этого. Что, в свою очередь, приведет к снижению рисков и для банков, — подчеркнула эксперт.
Инициатива об обязательном уведомлении заемщиков в
Константин Ордов также поддерживает предложение ограничить, по его выражению, непрозрачные практики банков, которые не предупреждают о последствиях, что ведет к ухудшению кредитных рейтингов граждан. Однако, по мнению эксперта, важно за заботой о потребителях не сформировать избыточные барьеры на пути потребкредитования, не связанные с повышением прозрачности и безопасности первых этапов процедуры.