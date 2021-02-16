Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 февраляПоявление первого воинского устава в России, открытие гробницы Тутанхамона, выпуск первого серийного «КамАЗа» и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
21Скончался Василий Лановой
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
05:48 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ оценил «средний чек» телефонного мошенника в более чем 10 тыс. рублей

Жертвы телефонного мошенничества в третьем квартале 2020 года в среднем теряли более 10 тыс. руб. за один мошеннический звонок, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев.

Источник: Reuters

Он отметил, что подмена телефонных номеров позволяет мошенникам снизить бдительность людей.

«По данным за третий квартал, “средний чек” составляет 10 с лишним тысяч рублей», — сказал Сычев «РИА Новости» в ответ на вопрос о том, сколько телефонные мошенники в среднем крадут за один звонок.

Новость
Эксперты назвали самый популярный способ мошенничества в интернете

По его словам, при подмене номера телефона на номер банка «многие люди действительно теряют бдительность и легче клюют на уловки мошенников».

Количество мошеннических звонков с подменных номеров резко увеличилось летом 2019 года, сообщали «Ъ» представители ЦБ и участники рынка. В октябре того же года профильный центр ЦБ публично уведомил о применении технологии подмены номера.

В 2020 году число звонков с подменных номеров упало в два раза, сообщал РБК со ссылкой на исследование Тинькофф-банка.

Как ранее сообщал «Ъ», ЦБ уведомил банки о новой мошеннической схеме с использованием собственных мобильных приложений банка. Регулятор сообщил, что в ходе попытки атаки мошенник перевел мобильное приложение, изучил параметры программных запросов и попытался сформировать распоряжение на перевод средств со счета жертвы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Россией
Песков рассказал о влиянии фильма о дворце на рейтинг Путина
СП призвала усилить контроль за благоустройством малых городов
СМИ узнали о просьбе производителей повысить цены на колбасу
Госсекретарь США призвал Турцию избавиться от российских С-400
Ученые: подо льдами Антарктиды обнаружены странные cущества
В небе над Австралией пролетел гигантский метеор (видео)
Россия вошла в топ-10 стран по выручке фрилансеров
Hi-Tech
Пугающий памятник Аленке продали за 2,6 млн рублей В декабре скульптура произвела фурор
Авто
Какой японский авто можно купить за 2 млн рублей? Все варианты Воспетое в мифах автолюбителей России «японское качество» априори не может стоить дешево, но мы собрали самые доступные модели марок из Японии в одном обзоре
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Дети
Сын Фриске и Шепелева восхитил сеть катанием на сноуборде Мальчик уверенно чувствует себя на горе
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Россия готова официально войти на линию фронта в Донбассе
Бездомная кошка удивила людей, впустивших ее на ночь в дом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь