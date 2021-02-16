ЦБ оценил «средний чек» телефонного мошенника в более чем 10 тыс. рублей

Он отметил, что подмена телефонных номеров позволяет мошенникам снизить бдительность людей.
«По данным за третий квартал, “средний чек” составляет 10 с лишним тысяч рублей», — сказал Сычев «РИА Новости» в ответ на вопрос о том, сколько телефонные мошенники в среднем крадут за один звонок.
По его словам, при подмене номера телефона на номер банка «многие люди действительно теряют бдительность и легче клюют на уловки мошенников».
Количество мошеннических звонков с подменных номеров резко увеличилось летом 2019 года, сообщали «Ъ» представители ЦБ и участники рынка. В октябре того же года профильный центр ЦБ публично уведомил о применении технологии подмены номера.
В 2020 году число звонков с подменных номеров упало в два раза, сообщал РБК со ссылкой на исследование Тинькофф-банка.
Как ранее сообщал «Ъ», ЦБ уведомил банки о новой мошеннической схеме с использованием собственных мобильных приложений банка. Регулятор сообщил, что в ходе попытки атаки мошенник перевел мобильное приложение, изучил параметры программных запросов и попытался сформировать распоряжение на перевод средств со счета жертвы.