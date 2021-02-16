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06:22 (мск), источник: РБК

Российские компании сократили набор корпоративных льгот для сотрудников

Российские работодатели в последние годы урезают компенсационные пакеты для своих сотрудников — все основные виды льгот для персонала стали предоставляться реже. К такому выводу пришел рекрутинговый сервис SuperJob, опросив в начале 2021 года менеджеров по персоналу 1000 компаний из всех федеральных округов (РБК ознакомился с результатами исследования). Предыдущий аналогичный опрос проводился в 2018 году.

В частности, доля компаний, которые оплачивают своим сотрудникам мобильную связь, с 2018 года снизилась с 42 до 33% (еще в 2014 году, по данным аналогичного опроса SuperJob, такую возможность предоставляла примерно каждая вторая компания). Только 14% участвовавших в опросе работодателей оплачивают для персонала полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) — в 2018 году таких было 20%.

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Корпоративные мероприятия для сотрудников (праздники, тимбилдинги и т. д.) проводят 43% компаний респондентов по сравнению с 53% тремя годами ранее.

Сократилось и число компаний, которые предоставляют сотрудникам бесплатное питание (с 18 до 13%) и дают возможность со скидкой приобрести товары и услуги компании (с 37 до 29%).

Кроме того, стало меньше компаний, которые оплачивают сотрудникам занятия спортом и дают несколько дополнительных дней отпуска.

Число компаний, которые не предлагают своим сотрудникам никаких льгот, выросло с 9 до 11%. Чаще всего такой ответ встречается у работодателей из сферы логистики и транспорта (в 24% случаев).

Самая распространенная льгота в компенсационных пакетах для работников — обучение за счет компании (такую возможность предоставляют 47% компаний — участниц опроса). Причем число таких компаний за три года сократилось незначительно — с 49%.

Чаще всего (в 54% случаев) возможность учиться сотрудникам дают крупные компании с персоналом свыше 1000 человек. Лидеры по этому показателю — представители банковского сектора: оплачивают учебу сотрудников 64% работодателей из этой сферы.

Несмотря на сложные макроэкономические условия, зарплатные предложения в номинальном выражении в 2020 году росли в отличие от предыдущих кризисов (2008 и 2014 годов), отмечает руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Cогласно составляемым компанией индексам, зарплатные предложения работодателей в номинальном выражении за год в ИТ-сфере выросли на 14,6%, в строительстве — на 9,1%, в HR-сфере — на 7,8%, в банковской отрасли — на 6,9%, в сфере маркетинга, рекламы и PR — на 6,6%. Некоторым компаниям даже в кризис приходилось активнее привлекать персонал и повышать зарплаты (например, в строительной отрасли), указывает эксперт.

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В целом индекс рынка труда SuperJob, который отражает активность работодателей на рынке труда, с октября прошлого года почти не снижается, а в начале 2021 года перешел к росту. В этой ситуации работодатели предпочли мотивировать сотрудников деньгами.

Показательно снижение числа компаний, предлагающих сотрудникам оплату полисов ДМС, — одной из самых «тяжелых» в денежном плане льгот в компенсационных пакетах. За счет отказа от этой льготы работодатели могли удерживать уровень зарплат, предполагает Голованова.

Тот факт, что затраты на образование в последние годы не урезаются, отражает тенденцию на то, что работодатель готов «доучивать вчерашних студентов» для того, чтобы они получили релевантные для работы компетенции, заключает она.

В первую очередь сокращение корпоративных пакетов связано со стремлением компаний, которые в пандемийный год столкнулись с сокращением выручки, минимизировать издержки, говорит управляющий директор группы корпоративных рейтингов НКР Дмитрий Орехов, работодатели ищут внутренние ресурсы в условиях, когда внешние исчерпаны. Еще одна возможная причина — то, что от корпоративных программ стали отказываться сами поставщики услуг (фитнес-центры, частные клиники и т. д.), для которых их реализация в сложных экономических условиях может быть нерентабельной, предполагает эксперт.

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