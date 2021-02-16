Жадность инвесторов притупила их страх перед новым пузырём. Такого не было с «эры доткомов»

Индикатор беспечности инвесторов, составляемый аналитиками американского инвестбанка JPMorgan Chase на основании оценок объёмов позиций и динамики цен на фондовом рынке, в начале 2021 года приблизился к значениям, в последний раз зафиксированным перед крушением пузыря доткомов в начале 2000-х. Тогда компании осознали, что тратить деньги быстрее, чем зарабатывать, неэффективно и опасно, но сейчас осторожность глобальных инвесторов вновь притупилась.
Согласно исследованию JPMorgan, сегодня инвесторы испытывают наименьший страх за последние два десятилетия, поэтому уровень их жадности зашкаливает.
Следствием стало ралли на сразу нескольких рынках. Апогея достигло увлечение инвесторов темой производства легальной марихуаны, вновь вспыхнувший интерес к криптовалютам привёл биткоин вплотную к отметке в $50 000, а спекулятивные войны то и дело поднимают стоимость копеечных бумаг до небес, указали аналитики. Всего с начала 2021 года капитализация мировых фондовых рынков успела вырасти на $7 трлн, при этом рыночная стоимость криптовалют достигла $1,4 трлн.
На настроения инвесторов указывают два индикатора: «Шкала страха и жадности» (Fear & Greed Index), где 0 — крайний страх, а 100 — крайняя жадность, и «Индекс страха» (Volatility Index). Первый застыл на отметке 65 (58 годом ранее), второй снизился до 19,97, приблизившись к нижней границе нормы (15−30). При этом всё больше здравомыслие и осторожность трейдеров перевешивает синдром упущенной выгоды (FOMO), заставляющий их всё быстрее вкладываться в дорожающие активы.
На этом фоне знаменитый индикатор Уоррена Баффетта, показывающий соотношение суммарной капитализации фондового рынка США к ВВП страны, обновил исторический максимум и превысил пик «эры доткомов».
Это свидетельствует о сильной переоценённости рынка, подчеркнули аналитики.
Необоснованно завышенные оценки различных активов вызывают опасения у экспертов, указывающих на признаки нового пузыря, однако инвесторы продолжают вкладывать в них деньги, рассчитывая, что это ралли продлится ещё некоторое время. Стратеги JPMorgan предположили, что при опережающих темпах роста и сверхмягком монетарном регулировании последнего времени рынки будут оставаться в движении, пока на них не подействует другая сила.
Политика США, печатающих триллионы долларов, также поддерживает тренд на повышение — основным риском остаётся сворачивание Федеральной резервной системой покупок облигаций, но это вряд ли произойдёт до конца года, полагают аналитики.
«Эра доткомов» (от «.com», верхнего домена IT-компаний) продлилась с 1995 по 2001 год и закончилась одним из крупнейших фондовых коллапсов новейшей истории, обанкротившим множество ранних интернет-стартапов. Тогда интернет был ещё сравнительно новой перспективной технологией, и акции компаний, которые предлагали использовать его для получения дохода, быстро взлетали в цене. На деле новые бизнес-модели зачастую оказывались неэффективными, а очарованные обещаниями «новой экономики» инвесторы потеряли около $5 трлн, когда этот пузырь лопнул.