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21:33 (мск), источник: Ведомости

ЦБ предупредил о рисках из-за «перегрева» на рынке акций США

Банк России видит «существенные риски» «перегрева» иностранных фондовых рынков, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном регулятором. Отмечается, что коррекция на фондовых рынках скажется на благосостоянии и поведении инвесторов, в том числе российских.

Источник: AP 2020

Кроме того, ЦБ заявил, что в январе 2021 г. из-за опасения участников рынка по поводу формирования «пузырей» на фоне резкого подорожания акций ряда компаний возникла ситуация «шорт-сквиз», характеризующаяся массовым закрытием инвесторами для минимизации убытков коротких позиций по неожиданно дорожающим активам и приводящая к дальнейшему повышению их стоимости.

Итогом этого стала распродажа активов на фондовых площадках и повышение уровня рыночной волатильности.

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«Сложившаяся ситуация на американском рынке стала следствием относительно мягкого регулирования доступа розничных инвесторов на американский рынок деривативов, а также возможности торговли без комиссий посредством финансовых платформ. Регулирование в США не накладывает ограничений на участие в торгах физических лиц, в том числе неквалифицированных инвесторов, что облегчает возможность их массового вовлечения в различные торговые практики, в том числе нацеленные на манипулирование ценовой динамикой», — говорится в документе ЦБ.

Регулятор отметил, что такие ситуации, когда на рынок приходит много розничных инвесторов, опасны, так как подрывают доверие к нему и «превращают торговлю в азартную игру».

В обзоре сказано, что некоторые участники рынка уже зафиксировали значительные потери из-за покупки бумаг во время их быстрого роста. При этом ЦБ отметил, что в России и Евросоюзе, наоборот, действуют законы, защищающие неквалифицированных инвесторов.

В том же обзоре регулятор сообщил, что в прошлом году россияне вложили в акции и облигации иностранных компаний 638 млрд руб.

Причиной подобного притока регулятор назвал рост стоимости активов на фондовом рынке и смягчение денежно-кредитной политики.

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