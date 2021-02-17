00:32 (мск), источник: Известия
Цены вкрутую: ритейл предупредил о подорожании яиц и курицы
Производители представили серьезные экономические обоснования для роста стоимости продукции.
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Ритейлеры готовы повысить цены на мясо птицы и яйца. Торговые сети уведомили Минпромторг о том, что производители уже запросили повышение отпускной стоимости товаров до 10%. Изготовители привели ритейлу серьезное экономическое обоснование:
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что направили уведомление в Минпромторг. В Росптицесоюзе и Национальной мясной ассоциации сказали, что за год себестоимость продукции выросла на 25%.
Торговые сети сообщили Минпромторгу о том, что производители яиц и мяса птицы предлагают пересмотреть условия договоров — повысить закупочные цены на величину до 10%. Об этом «Известиям» рассказал источник на розничном рынке.
Собеседник издания уточнил, что в подобных ситуациях, когда запросы производителей объективны и обоснованы с экономической точки зрения, ритейлеры стараются постепенно повышать стоимость товаров, растягивая этот процесс во времени.
Ранее Минпромторг, Минсельхоз и бизнес подписали добровольное соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло — оно действует до 1 апреля. Стоимость товаров остается неизменной на протяжении всего I квартала 2021 года. Источник «Известий» добавил, что власти попросили торговые сети не принимать повышения закупочных цен и на другие товары, пока действует соглашение.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков подтвердил «Известиям», что торговые сети уведомили Минпромторг о ценовых предложениях производителей яиц и мяса птицы. Он уточнил, что оперативные совещания в ведомстве проходят каждые среду и пятницу, на них присутствуют и представители Минсельхоза.
Объемы продукции на рынке сокращаются
Производители ссылаются на рост стоимости кормовой базы, а также на существенное сокращение поголовья. Всё это увеличивает внутренние издержки, а также вынуждает производителей заявлять о повышении закупочной стоимости. Экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающее, подчеркнул Сергей Беляков. Он уточнил, что пока сети, учитывая сокращение платежеспособного спроса, не принимали столь высокого повышения в 10%.
Хотя увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов, а также повышение потребительского спроса на мясо птицы и яйцо могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе, признали в ведомстве.
В том числе подорожанию способствует увеличение конкуренции за доступные объемы продукции между ритейлом и переработкой, которые в ряде случаев готовы предлагать более высокие цены на тендерах и по прямым контрактам.
«Известия» направили запрос в Минпромторг.
Куриное мясо дорожает ускоренными темпами с конца осени, сказали «Известиям» в Минэкономразвития. С ноября 2020 года по январь 2021-го цены выросли на 5,6%. Стоимость яиц начала расти в сентябре, хотя в Минэкономразвития не уточнили, как именно.
Такая динамика стала следствием дисбаланса спроса и предложения на этих товарных рынках, добавили в ведомстве.
Некоторые производители действительно предлагают пересмотреть закупочные цены на часть дефицитного ассортимента, подтвердил «Известиям» глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В ряде случаев сети сами обзванивают новых поставщиков, чтобы получить необходимые объемы продукции, в том числе предлагая более высокий ценник, отметил он.
Есть и другой сценарий: стоимость товара определяется на электронных торгах, где ритейлеры формируют ее в зависимости от своих потребностей и имеющегося предложения, рассказал эксперт.
— По итогам I квартала мы ожидаем небольшое снижение производства мяса бройлеров. Спрос на птицу со стороны сетей сегодня высокий, — сказал Сергей Юшин. — Несмотря на повышение цен на отдельные товарные позиции, это мясо остается одним из наиболее экономически доступных источников животного белка. Отсюда и высокий спрос.
Последние пять лет цены на мясо птицы в рознице не росли, напомнил эксперт. Хотя уже в 2019 и 2020 годах себестоимость продукции увеличилась, добавил он. Дорожают все составляющие кормов — зерно, шрот, аминокислоты, витамины (от 30 до 100%).
Не отстают от них ветпрепараты, оборудование, упаковка и прочее, отметил Сергей Юшин. Существенные расходы уходят на обеспечение бесперебойной работы птицефабрик
Цены производителей яиц и мяса птицы повысились в среднем на 6% за февраль к январю, сказала «Известиям» замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова. В 2020 году себестоимость продукции увеличилась на 20−25%, но изготовители «держали» отпускную цену практически без изменений, сказала она. Теперь запас прочности иссяк.
Ранее оптовые продавцы яиц предлагали торговым сетям повышение закупочных цен на 19%. Но эти предложения ритейлеры отклонили, так как столь серьезный рост сочли экономически необоснованным.
На днях стало известно, что