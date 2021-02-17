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11:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Роман Абрамович инвестирует в гостей

Его компании могут заняться развитием отелей в Геленджике и Карелии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

У миллиардера Романа Абрамовича может появиться новый бизнес: предприниматель зарегистрировал компании в Карелии и Геленджике, которые могут заняться развитием гостиничных объектов. Локацию на Ладожском озере консультанты называют привлекательной. А вот с окупаемостью проекта в Геленджике, скорее всего, возникнут вопросы. Хотя новые объекты вряд ли будут ориентированы на массовых туристов.

Роман Абрамович стал учредителем двух новых юридических лиц: ООО «УК “Норд Эстейт”» и «УК “Юг Эстейт”», следует из данных ЕГРЮЛ. Обе компании зарегистрированы в начале февраля, их основной вид деятельности — управление недвижимостью. Гендиректор «Норд Эстейт» Ольга Антипова в 2014 году руководила подконтрольным структурам Абрамовича петербургским ООО «Айрис Новая Голландия», которое позднее было ликвидировано. Три источника «Ъ» на рынке недвижимости рассказывают, что бизнесмен активно интересовался гостиничными проектами в Геленджике и Карелии. В Millhouse, управляющей активами Абрамовича, на запрос «Ъ» не ответили.

Один из собеседников «Ъ» рассказывает, что в Геленджике Романа Абрамовича интересовало создание люксового гостиничного актива с виноградником.

По его словам, в число рассматриваемых им площадок входило «Шато де Талю». Эта компания контролируется Ольгой Ткачевой, которую на рынке называют супругой экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Представители Ткачева на вопросы «Ъ» во вторник не ответили. Сейчас «Шато де Талю» выпускает вино: общая площадь виноградников составляет 101 га, информации о гостиничной деятельности на сайте нет. Хотя вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев говорит, что строительство отеля изначально планировалось в составе комплекса.

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Собеседник «Ъ» в винодельческой отрасли указывает, что стоимость виноградников в Краснодарском крае составляет 2−5 млн руб. за 1 га. Исходя из этой оценки, «Шато де Талю» стоит 200−500 млн руб. Впрочем, руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова добавляет, что окупаемость инвестиций в гостиничный проект в Геленджике может быть под вопросом: сезон здесь длится только пять месяцев, а спрос на люксовое размещение формируют только внутренние туристы. Достижимый уровень загрузки объекта может составить 36−38%. «Вероятно, что проект будет реализован в формате бутик-проекта», — говорит Уханова.

Об интересе Романа Абрамовича к Карелии «Ъ» сообщили три консультанта.

Один из них рассказывает, что компания купила участок на берегу Ладожского озера для строительства дома для собственных нужд бизнесмена и высококлассного рекреационного комплекса, который будет работать по принципу базы отдыха.

«Упор в запросе на поиск площадки изначально был на доступность к берегу», — рассказывает собеседник «Ъ». УК «Норд Эстейт» зарегистрирована в поселке Кортела на берегу Ладожского озера. Партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич поясняет, что стоимость строительства люксового отеля в Карелии и Геленджике сопоставима и составляет $0,5−1 млн (37−74 млн руб.) на номер.

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Партнер Cushman & Wakefield Марина Усенко называет Ладогу очень удачной локацией, ориентированной на гостей из Санкт-Петербурга. «При этом качественных полноформатных средств размещения, особенно для требовательных туристов, в районе пока очень мало», — поясняет она. Кроме того, для таких вложений, похоже, настал удачный момент. В понедельник премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило программу льготных кредитов на создание объектов туристической инфраструктуры. Средства должны выделяться на срок до 15 лет со ставками от 3% до 5% годовых. Сейчас, по оценкам зампреда Союза туризма и гостеприимства Романа Еремяна, средняя ставка составляет 14%.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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