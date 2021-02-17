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04:26 (мск), источник: ТАСС

Безос вернул себе первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Глава корпорации Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, обойдя Илона Маска, являющегося руководителем компаний Tesla и SpaceX. Такие оценки представило агентство Bloomberg.

Источник: AP 2020

Согласно его подсчетам, суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов во вторник уменьшилась на $372 млн, до $191 млрд. Состояние Маска вследствие снижения курса акций Tesla сократилось на $4,5 млрд, до $190 млрд.

Это означает, что Безос вновь занимает первое место в составляемом агентством Bloomberg рейтинге богатейших людей мира, а Маск — второе.

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На третьей позиции в списке сейчас основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в $137 млрд.

Маск занял первое в указанном рейтинге 7 января текущего года, обойдя главу Amazon. Суммарная стоимость активов Безоса тогда оценивалась в $187 млрд, Маска — в $188,5 млрд. Прежде Безос примерно в течение трех лет являлся богатейшим человеком в мире, согласно оценкам Bloomberg.

Рейтинг самых богатых людей мира, составляемый агентством, обновляется ежедневно по итогам фондовых торгов в США. Сессия обычно завершается в 16:00 по времени Восточного побережья США (полночь мск).

Основной причиной быстрого увеличения состояния Маска в течение года стал рост капитализации Tesla. В начале 2020 года она составляла менее $100 млрд, а теперь превышает $760 млрд.

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