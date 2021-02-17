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06:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия обновила рекорд по экспорту несырьевых товаров

Объем поставок несырьевых неэнергетических товаров из России за рубеж в 2020 году составил 161,3 миллиарда долларов. Об этом заявил Российский экспортный центр (РЭЦ), передает «Прайм».

Уточняется, что это стало новым абсолютным рекордом для страны. Прошлое достижение было установлено в 2019 году, тогда Россия экспортировала товаров на 155,1 миллиарда долларов.

Основную часть структуры несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) сформировали металлопродукция (20,8 процента), продукция машиностроения (17,7 процента), продовольствие (17,3 процента) и химические товары (16 процентов).

Основными покупателями российской продукции стали Китай (16,4 миллиарда долларов), Казахстан (12,3 миллиарда), Белоруссия (9,4 миллиарда), Турция (8,15 миллиарда) и Нидерланды (6,2 миллиарда).

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Среди прочего, рекордному экспорту поспособствовал коронавирус. Из-за пандемии «повысился спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару и упаковку, защитные средства, медицинскую аппаратуру — и российским производителям было что предложить зарубежным покупателям без ущерба внутреннему рынку», отметила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

2 февраля стало известно, что за январь текущего года экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья составил 17,42 миллиона тонн, рухнув на 18,3 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года. Что касается российских доходов от нефти, то за январь-ноябрь прошлого года они рухнули на 40,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 66,391 миллиарда долларов. За этот период физический объем экспорта сырья из России упал на 11 процентов (до 220,241 миллиона тонн).

12 января выяснилось, что Россия оказалась в тройке главных торговых партнеров Украины по итогам прошлого года. Россия ввезла на Украину товаров на 4,6 миллиарда долларов, уступив лишь Китаю и Польше. В страну в основном завозили минеральное топливо, нефть, машины, оборудование. В 2020 году импорт товаров на Украину упал на 10,3 процента, а экспорт — на 1,7 процента.

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