Дворкович заявил о возвращении уехавших в Европу и США россиян

Ранее уехавшие из России специалисты постепенно возвращаются в страну, в основном это касается Европы и США, заявил в интервью «РИА Новости» председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
«В основном возвращаются из Европы и США. А покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры. Кстати, очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб», — рассказал Дворкович.
Когда российский стартап покупают из-за рубежа, «Сколково» стремится к тому, чтобы сами команды оставались в России, отметил глава фонда. В таком случае для них открываются возможности как на российском, так и на иностранных рынках, указал он.
Что касается участия зарубежных компаний и инвесторов в проектах «Сколково», фонд его не ограничивает и работает над развитием сотрудничества с зарубежными партнерами и поддержкой экспорта, сообщил Дворкович.
«Запустили программу soft landing, которая позволяет зарубежным стартапам адаптироваться к российскому рынку. Десятки иностранных компаний уже приняли участие в этой программе, и многие стали нашими резидентами», — сказал он.
При этом крупнейшее направление по привлечению зарубежных специалистов или бывших российских специалистов на российский рынок — университет Сколтех, утверждает Дворкович.
По его словам, 40% профессоров университета составляют зарубежные профессора, а из остальных 60% половина вернулась в Россию из-за рубежа, 20% студентов — иностранные.
«Это отличный канал для возвращения коллег в Россию. Могу сказать, что к нам приехало больше, чем уехало, — это абсолютно точно. То же самое мы стараемся делать и на региональных площадках», — заключил Дворкович.
В феврале 2020 года президент Владимир Путин говорил, что власти создают систему поддержки труда, которая позволяет не только не допускать утечки мозгов, но и привлекать специалистов из-за границы. При этом глава государства отметил, что «невозможно всех удержать, однако «возврат есть, и желающих не так и мало».
По мнению президента, утечка мозгов из России связана с тем, что люди ищут высокооплачиваемую работу, а значит для борьбы с этим явлением государство должно повышать зарплаты.
Также Путин допустил введение дополнительных обязательств для получивших в стране образование. Так, по мнению президента, было бы справедливо, если бы выпускники, обучающиеся по целевым программам, работали по контракту с государством или возвращали бы деньги в бюджет.
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