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09:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Минсельхоз намерен предотвратить необоснованный рост цен на яйца и птицу

Минсельхоз России работает над тем, чтобы не допустить роста оптовых цен на мясо птицы и яйца. Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что производители предложили увеличить закупочные цены этих товаров на 10%.

Источник: РИА "Новости"

«Минсельхоз ведет работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями в целях недопущения необоснованного повышения оптовой стоимости продукции и сохранения ее на доступном уровне», — приводит ТАСС выдержку из сообщения Минсельхоза.

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В ведомстве добавили, что не располагают информацией о повышении цен от поставщиков птицеводческой продукции.

Изначально производители предлагали увеличить цены на 19%, но ритейл на это не согласился, говорится в материале «Известий». Однако после предложения повысить цены на 10% ритейл якобы согласился изменить условия договоров. По данным Росптицесоюза, в 2020 году себестоимость продукции увеличилась на 20−25%.

По информации «Ъ», птицеводческие предприятия попросили правительство не вводить регулирование цен наряду с сахаром и маслом. Они считают подорожание обоснованным. Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что заключать соглашение по сдерживанию цен на яйца не нужно.

Кроме того, по данным «Ъ», повышения цен от ритейлеров добиваются мясопереработчики Они аргументируют это подорожанием свинины и мяса курицы.

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