13:55 (мск), источник: Секрет Фирмы
Россияне вложили сотни миллиардов рублей в иностранные ценные бумаги
Центробанк представил «Обзор рисков финансовых рынков», в котором оценил объём вложений россиян в иностранные ценные бумаги в 2020 году.
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Так, приток средств физлиц в акции и облигации нерезидентов за год составил 638 млрд рублей, отметили в Банке России.
В 2020 году приток средств физлиц в акции компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, составил 415 млрд рублей, а в облигации таких фирм — 223 млрд рублей. Кроме того, граждане приобрели на 70 млрд рублей акции эмитентов, связанных с российскими компаниями.
В регуляторе отметили, что покупку россиянами иностранных ценных бумаг частично можно объяснить желанием хранить сбережения в активах с более высокой ожидаемой доходностью. Вложения в иностранные акции обеспечили большую часть притока, что, по мнению Центробанка, говорит о появлении
По данным ЦБ, наибольший приток происходит в крупнейшие компании США, которые входят в основные индексы акций: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones.
В регуляторе также уточнили, что несмотря на рост объёма вложений в иностранные ценные бумаги, инвестиции в акции российских эмитентов
Ранее «Секрет фирмы» со ссылкой на исследование аналитической службы FinExpertiza сообщал, что больше всего россиянам удалось заработать в 2020 году на вложениях в биткоин, золото и иностранные компании, а доход тех, кто сделал ставку на рублёвые депозиты, «съела» инфляция.