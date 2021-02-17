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18:16 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Льготы выписывают из автокредитов

Как приостановка выдачи займов повлияет на рынок.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Выдачу льготных автокредитов ставят на паузу. У большинства банков закончилось финансирование от государства на эти программы. А новый транш, вопреки обещаниям, еще не поступил, рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Речь идет о средствах на программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним банки предоставляют десятипроцентную скидку от стоимости машины на оплату первого взноса по кредиту. Правда, под действие программы попадают только авто стоимостью до 1,5 млн руб.

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Как приостановка выдачи льготных кредитов отразится на рынке?

Независимый автоэксперт Ефим Зарудский объясняет, что стоит ожидать чувствительного падения продаж: «Понятно, что у этого инструмента приличная доля. 10% — это достаточно существенно с учетом динамичных подорожаний всех практически брендов, цены переписываются чуть ли не ежемесячно. Производители стараются делать это максимально мягко, чтобы компенсировать курсовые разницы. Но это скажется негативно в целом все равно на рынке. И особенно это коснется, конечно, людей с невысоким доходом, потому что эти программы рассчитаны на поддержку именно этой прослойки граждан, им будет сложнее совершить покупку. Я оцениваю этот фактор как негативный, даже с учетом дефицита».

По факту, если машина попадает в параметры, заложенные в этих программах, то просто для данной группы граждан нагрузка становится меньше. Кто-то вынужден будет отказаться от покупки просто потому, что для него это будет критичная разница. Процентов 20, наверное, отсеется, к сожалению. В этом сегменте 100 тыс. руб. — ощутимая цифра.
Ефим Зарудский
автоэксперт

Новый автомобиль в кредит, по данным агентства «Автостат», приобретают 60% россиян, а заем на машину с пробегом в прошлом году взяли 30% граждан. И у взявших автокредит стала расти просрочка, пишут «Известия». Проблемы с выплатами в прошлом году появились у каждого пятнадцатого заемщика, а общий объем просрочки превысил 55 млрд руб. По пока эту статистику нельзя назвать тревожной для банков, поэтому едва ли они станут строже рассматривать заявки на автокредиты, говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий:

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«Сравним ситуацию в сегменте автокредитов с ситуацией в целом по рынку. Рост просрочки в автокредите за 2020 год составил 22,6%, по рынку тот же темп — 22%, и это с учетом того, что еще в ипотеке гораздо спокойнее ситуация. Так что для кризисного года это абсолютно нормальные цифры. Посмотрим, насколько трагичны эти цифры по автокредиту в абсолютном выражении. Речь идет о том, что просрочка по ним в России выросла на 10 млрд руб. Смотрим на статистику в целом по сектору — рост на 168 млрд руб. Это не критично, рост этот в целом соответствует ситуации на рынке розничного кредита. Понятно, что в условиях кризиса, эпидемии доходы населения падают, и это сказывается и на платежной дисциплине, в том числе в сегменте автокредита. Каких-то радикальных изменений на этом рынке, конечно, ожидать не приходится. И все-таки какие-то признаки выхода из кризиса присутствуют».

Примечательно, что правительство на этот год в целом урезало финансирование программы льготных автокредитов. Так, в прошлом году на них направили 17 млрд руб., а в этом запланировали лишь чуть больше 8 млрд.

Глеб Силко

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