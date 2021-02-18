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15:20 (мск), источник: RTVi

Bloomberg: морозы в Техасе не дают работать НПЗ

Сильные морозы в США не позволяют работать энергосистеме в Техасе. Об этом 17 февраля сообщает Bloomberg.

Источник: AP 2020

Начались перебои в энергоснабжении. Это уже привело к приостановке работы нескольких крупных нефтеперерабатывающих предприятий, сокращению добычи нефти и газа.

Под угрозой оказалось и функционирование трубопроводов.

По информации энергетической консалтинговой компании Energy Aspects Ltd, совокупный объем приостановленных нефтеперерабатывающих мощностей — более 3 млн баррелей в сутки (б/с).

При этом, на долю НПЗ, которые находятся на побережье Мексиканского залива, приходится почти половина производимых в стране нефтепродуктов.

В частности, о прекращении операций на НПЗ в Порт-Артуре (Техас) заявила Motiva Enterprises LLC, которой владеет нефтяная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Из-за сильных морозов добыча нефти в регионе сократилась на 1,5−1,7 млн б/с, добыча газа — на 238 млн кубометров, уточняет Bloomberg.

В этой обстановке эксперты предсказывают в ближайшие дни повышение цен на нефтепродукты в странах, которые зависят от энергопоставок с Мексиканского залива.

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