15:20 (мск), источник: RTVi
Bloomberg: морозы в Техасе не дают работать НПЗ
Сильные морозы в США не позволяют работать энергосистеме в Техасе. Об этом 17 февраля сообщает Bloomberg.
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Начались перебои в энергоснабжении. Это уже привело к приостановке работы нескольких крупных нефтеперерабатывающих предприятий, сокращению добычи нефти и газа.
Под угрозой оказалось и функционирование трубопроводов.
По информации энергетической консалтинговой компании Energy Aspects Ltd, совокупный объем приостановленных нефтеперерабатывающих мощностей — более 3 млн баррелей в сутки (б/с).
В частности, о прекращении операций на НПЗ в
В этой обстановке эксперты предсказывают в ближайшие дни повышение цен на нефтепродукты в странах, которые зависят от энергопоставок с Мексиканского залива.