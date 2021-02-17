Ростуризм решил снизить ежегодные отчисления турфирм до ₽1

Правительство может уменьшить в 2021 году размер ежегодных отчислений туроператоров в фонды, защищающие интересы туристов. Это следует из подготовленного Ростуризмом проекта распоряжения правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В Ростуризме подтвердили разработку документа.
Так, предполагается снизить размер взноса в резервный фонд «Турпомощи» на 2021 год до 1 руб. (исключение — взносы для туроператоров или юрлиц, ранее не осуществлявших операторскую деятельность в сфере выездного туризма). А ежегодный взнос в фонд персональной ответственности туроператора за 2021 год должны снизить с 1 до 0,25% от общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2020 год.
Речь идет об отчислениях, которые фирмы, отправляющие туристов за рубеж, ежегодно перечисляют в два фонда — резервный и персональной ответственности туроператора. Этот механизм, направленный на защиту интересов туриста, согласно закону «Об основах туристской деятельности», действует в России с 2017 года. Средства резервного фонда используются для экстренной эвакуации туристов. Из фонда персональной ответственности туроператора туристы получают компенсации в случае краха турфирмы.
Отчисления зависят от количества обслуженных туроператором клиентов и общей стоимости проданных им туров за предыдущий год, о которых компания отчитывается в Ростуризм. Эти сведения публикуются в Едином федеральном реестре туроператоров.
Установленная в законе минимальная сумма отчислений в резервный фонд — 50 тыс. руб., ее платит туроператор, который за прошлый год отправил за рубеж не более 10 тыс. туристов и продал туров на сумму не более 40 млн руб. Максимальную сумму 500 тыс. руб. платят фирмы, у которых число клиентов за предыдущий год превысило 500 тыс. человек. В фонд персональной ответственности туроператор по закону перечисляет 1% от общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год.
В 2020 году правительство до конца года освободило турбизнес, который одним из первых пострадал из-за пандемии, от уплаты взносов в резервный фонд и фонд персональной ответственности. Эти меры, как отмечает представитель Ростуризма, «показали свою эффективность». Очередная инициатива, как считают в ведомстве, «позволит поддержать устойчивость рынка».