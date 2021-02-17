Россиянам упростят получение налогового вычета

«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — сказал господин Егоров по итогам коллегии ФНС (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в марте будет запущена упрощенная система получения имущественных и инвестиционных вычетов.
Это должно сократить сроки возврата денег до 1,5 месяцев, сказал глава ФНС.
ФНС сегодня сообщила, что по итогам 2020 года объем поступлений налогов в бюджет России снизился на 7,6%. При этом размер налоговой задолженности не увеличился и остался на уровне 6,5% от совокупного дохода.