Цена нефти Brent впервые с января 2020 года поднялась выше $65 за баррель

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25% — до $65,06 за баррель, по состоянию на 4:05 мск. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI на это же время выросли на 1,26%, до $61,91 за баррель. Позже цена нефти Brent поднялась до $65,47.
15 февраля цена нефти марки Brent превысила отметку в $63 за баррель, 17 февраля — в $64. Такие цены фиксировались на рынке в последний раз в январе 2020 года. Нефть марки WTI также последовательно растет в цене.
Цены на нефть на мировых рынках растут на фоне снижения добычи в США из-за холодов, сообщал Bloomberg. По данным Energy Aspect, экстремально низкие температуры привели к сокращению добычи нефти в США более чем на 2 млн баррелей в день. Одновременно на 3 млн баррелей в день упал спрос на сырье со стороны нефтеперерабатывающих заводов, которые простаивают из-за отключения электроэнергии, вызванного резким похолоданием. По этой причине, в частности, были закрыты НПЗ в Техасе.
В этом году нефть уже подорожала на 24% благодаря усилиям стран ОПЕК+ по устранению излишков предложения нефти на мировом рынке, накопившихся в период пандемии. Влияние морозов на цены вряд ли будет продолжительным, считают эксперты, опрошенные Bloomberg.
«Всплески очень холодной или очень жаркой погоды могут иметь резкие и немедленные последствия для предложения, но они не будут продолжительными», — отметила глава отдела сырьевых товаров и реальных активов S&P Dow Jones Indices LLC. Фиона Боал.