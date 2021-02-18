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13:37 (мск), источник: ТАСС

Набиуллина указала на риски создания банками экосистем

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Создание банками экосистем таит в себе ряд рисков, в том числе позднюю окупаемость инвестиций в другие проекты. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.

Источник: РИА "Новости"

«Мы понимаем, что экосистемы таят и свои риски. Банки инвестируют средства вкладчиков в новый бизнес, в свою экспансию. Отдачи от этих бизнесов могут быть и меньше, и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы. И мы должны защищать интересы вкладчиков, инвесторов. Все-таки человек вправе рассчитывать, что если он привнес деньги в банк, то не его проблема, насколько будет прибылен онлайн-кинотеатр или даже сеть онлайн-кинотеатров, которой банк владеет», — отметила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ заявляла о необходимости регулирования экосистем. Она подчеркивала, что регулирование также необходимо для поддержания конкуренции на рынке и исключения какой-либо дискриминации пользователей экосистем.

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