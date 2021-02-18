«Строил из себя Робин Гуда». Инвесторы подали иск против лидера бунтовщиков с Reddit

В США группа инвесторов подала коллективный иск против своего коллеги по цеху Кита Гилла. Его называют одним из лидеров бунтовщиков с форума Reddit. Ранее они всполошили рынки, объявив войну Уолл-стрит и взвинтив цены сначала на акции сети магазинов видеоигр GameStop, а затем и на котировки серебра.
Истцы обвинили Гилла в том, что он называл себя инвестором-любителем и получал прибыль за счёт искусственного завышения цен на акции GameStop, написал Bloomberg.
На самом же деле инвестор оказался лицензированным специалистом в области ценных бумаг, говорится в иске.
Гилл активно рекламировал акции GameStop в YouTube, Twitter и на форуме Reddit. Его «лживое и манипулятивное» поведение нарушило множество отраслевых норм и правил, а также различные законы о ценных бумагах, подчёркивается в иске.
Иск подала компания Hagens Berman Sobol Shapiro от имени Кристиана Айовина и других пострадавших лиц. Когда акции GameStop стоили дешевле $100, Айовин продал опционы на эти ценные бумаги на сумму $200 000. Такой вид сделки предполагает, что покупатель может в любой момент потребовать от продавца выкупить акции обратно, и тому придётся лишь согласиться на это. После того как стоимость акций GameStop быстро превысила $400, Айовину пришлось выкупить их обратно по завышенным ценам.
«Чтобы мотивировать трейдеров-любителей, Гилл строил из себя своего рода Робин Гуда, а профессионалов в сфере ценных бумаг описывал как злодеев. Но Гилл — это не любитель. На протяжении многих лет он активно работал специалистом в инвестиционной и финансовой сферах», — отмечается в иске.
Истцы утверждают, что Кит Гилл обладает рядом брокерских лицензий и опытом работы в страховой компании Massachusetts Mutual Life Insurance Co. В качестве ответчиков помимо Гилла также фигурируют фирма Mass Mutual и её брокерская «дочка». По словам заявителей, эти компании должны были контролировать действия Гилла на рынке. В Mass Mutual отказались комментировать иск, добавив, что изучают этот вопрос.
Ранее власти США начали расследование о манипулировании рынком ценных бумаг из-за бунтовщиков с Reddit. Отдел по борьбе с мошенничеством Минюста и офис прокурора Сан-Франциско запросили информацию о сделках с акциями у брокеров и операторов социальных сетей, которые оказались своего рода посредниками случившегося «трейдингового безумия». В числе опрошенных оказался популярный онлайн-брокер Robinhood. Именно через него многие частные инвесторы обычно торговали акциями GameStop и других фирм.
Инвестиционные компании с Уолл-стрит ставили на падение акций вымирающей сети GameStop, но в какой-то момент пользователи соцсети Reddit заподозрили их в попытке «потопить» компанию и начали массово скупать её бумаги. В итоге в течение двух недель в январе акции GameStop взлетели с $20 до $483, то есть в 24 раза. Затем они обвалились до $50.
Сделками «хомячков с Reddit» заинтересовалась также Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC). К таким последствиям привело, в частности, то, что инвесторы не ограничились акциями GameStop и занялись другими активами. В поле их интересов попали драгметаллы и небольшие криптовалюты. В итоге своими вложениями инвесторы с Reddit подняли цену на серебро до максимума за последние восемь лет.