12:02 (мск), источник: Газета.Ру
«Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями
Какими выплатами от государства не пользуются россияне.
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Многие россияне могут и имеют право просить у государства денег — однако не пользуются различными мерами социальной поддержки, поскольку не знают о них. Многодетные семьи, живущие в селе, могли бы требовать денег на трактор, люди, переживающие утрату — пособие на похороны, те, у кого зарплата ниже прожиточного минимума — материальную помощь. «Газета.Ru» рассказывает о самых непопулярных выплатах в нашей стране.
Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году заставила россиян чаще обращаться за помощью к государству по поводу печальной статьи расходов — на похороны.
О том, что в случае утраты можно получить пособие на погребение родственника, раньше мало кто знал. Однако в прошлом году за этими выплатами стали обращаться чаще, рассказал «Газете.Ru» судебный юрист Юрий Капштык.
«Это пособие выдается в случае обращения в течение шести месяцев со дня погребения. Как правило, этой мерой пользовались слабо, так как дело в свои руки всегда берут агенты, которые просто не дают родственникам усопшего опомниться и разобраться в том, чем им может помочь государство. Однако в 2020 за выплатами стали обращаться чаще», — рассказал юрист.
В соответствии с законом о похоронном деле, пособие на погребение составляет 6 424 рубля. Для этого либо в Пенсионный фонд, либо в территориальные органы исполнительной власти предоставляются документы, подтверждающие факт смерти и реквизиты, на которые должна перечисляться помощь.
Возросший интерес российских граждан к выплатам на погребение подтвердила профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, юрист по вопросам трудовых споров и практики выплат пособий Марина Буянова.
«2020 год заставил вспомнить такую меру поддержки, как пособие на погребение. Более того, государство готово за свой счет организовать похороны. В таких случаях все делается очень бюджетно, но качественно — умершего готовят к похоронам в морге, доставляют к месту захоронения и предоставляют гроб. Даже отпевание проводят. Но многие об этом не знают и предпочитают хоронить родственников как придется», — объяснила Марина Буянова «Газете.Ru».
По словам экспертов, россияне редко пользуются правом на получение помощи государства, если имеют крайне низкую зарплату. Однако из государственного бюджета выделяются выплаты тем, кто обратится в органы соцзащиты и докажет, что его заработная плата не достигает уровня прожиточного минимума.
«Если этот факт будет доказан, то человеку назначат ежемесячную выплату в размере недостающей до прожиточного минимума суммы. При этом вне зависимости от того, где территориально он проживает. Если у региональных органов не будет на это денег, то их выделят на федеральном уровне, адресно. Мало кто об этом знает, что вызывает удивление — многие ведь получают очень маленькие деньги, а выплаты теряются», — рассказала Марина Буянова.
Большая часть россиян также пренебрегает пособием по безработице, в то время как в первые два месяца после увольнения оно составляет 75% от оклада, который человек получал на предыдущем месте работы, отмечает судебный юрист Юрий Капштык: «Впоследствии уровень выплат опускается до 12 тысяч в месяц, однако забывать о такой возможности все равно не стоит».
По словам председателя Комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, «34% граждан нашей страны не знают о тех выплатах и льготах, которые им положены». Это показал опрос, проведенный в 2019 году.
Так, он напомнил, что малоимущим или многодетным семьям в нашей стране доступен довольно обширный пакет пособий. Например, они могут получить от государства деньги на приобретение трактора (не выше 6 тыс. рублей в год) — правда положена такая выплата только тем, кто зарегистрирован в сельской местности.
Кроме того, многодетным семьям также доступна возможность списания части долга по ипотеке в размере 450 тысяч рублей в рамках госпрограммы. Претендовать на это могут те, у кого с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился или был усыновлен третий и более ребенок.
Те же люди могут также впоследствии обратиться за социальными выплатами на приобретение школьной и спортивной формы в размере 4 802 рубля на одного ребенка и компенсацией за дошкольное образование, которая составляет: на первого ребенка — 20% от того, что пришлось заплатить родителям, на второго — 50%, на третьего ребенка и более детей — 70%.
Более 50% респондентов также не знали о том, что в семьях, где у обоих родителей есть инвалидность, доступны выплаты в размере 7 364 рубля для детей, которым еще нет семи лет, и 5 115 для ребят в возрасте от семи до 18 лет. Для ребенка из неполной семьи или семьи военнослужащего государственный бюджет предусматривает 1 560 рублей ежемесячно с того момента, как ему исполнилось 1,5 года и до семи лет включительно.
Юристы полагают, что россияне не знают, на какие пособия могут претендовать, однако в Общественной палате убеждены, что после 2019 года информация стала более доступной.
«Сейчас ситуация улучшилась — по требованию общественности теперь на портале Госуслуг появилась возможность узнать о всех льготах, которые доступны каждому гражданину в его конкретной ситуации. Уверен, что следующий замер, который мы будем проводить покажет уже совсем другие цифры», — утверждает Сергей Рыбальченко «Газете.Ru».
Для того, чтобы узнать про все меры поддержки от государства, юристы советуют обращаться в многофункциональные центры МФЦ. Тем не менее, как заявила директор
«Большинство сотрудников МФЦ на деле не очень подготовлены к тому, чтобы консультировать людей. Они плохо знают, кому и что положено, документы собираются долго, зачастую возвращаются
В первую очередь, на пути россиян к выплатам становится отсутствие беззаявительного порядка их получения, уверен председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. «У нас многие не пользуются мерами поддержки государства, потому что не работает беззаявительный порядок их получения. В том случае, если для получения каждой не нужно было бы собирать огромное количество документов и их подавать на рассмотрение, возможно, люди бы обращались за положенными им компенсациями чаще», — заявил депутат «Газете.Ru».
Парламентарий считает, что источников информации о мерах поддержки государства недостаточно.
«Сейчас это ложится на долю официальных сайтов, соцсетей, информационных стендов, буклетов и СМИ. Однако информация должна сопровождать заявителя на каждом его шаге, не оставляя возможности упустить то, что ему положено по праву», — заявил Ярослав Нилов.