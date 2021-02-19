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12:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Большинство россиян не заметили сдерживания цен на продукты

Только 13 процентов россиян считают, что указ президента страны Владимира Путина и усилия правительства помогли сдержать рост цен на продукты в январе-феврале этого года. Такие данные содержатся в исследовании SuperJob.

Большинство граждан (69 процентов) не заметили обещанного сдерживания цен. Опрошенные отмечали, что «заморозка оказалась фиктивной», «цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания», а также опасались, что такие меры приведут к дефициту товаров.

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О том, что заморозка не сработала, мужчины заявляли чаще женщин (72 и 65 процентов соответственно). Больше всего тех, кто не наблюдает положительного эффекта от регулирования цен, среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей (77 процентов).

Идею продовольственных сертификатов для малоимущих одобряет почти половина (48 процентов). Больше всего сторонников этой инициативы среди граждан до 34 лет (54 процента).

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что принятые меры по борьбе с ростом цен на базовые продукты питания не сработали.

«Начало года показало, что этих мер оказалось недостаточно», — пояснил он.

Власти начали регулировать цены на продукты в конце прошлого года. Поводом для этого стало возмущение Владимира Путина, посчитавшего, что причиной проблемы стало желание производителей и торговых сетей дополнительно заработать. По утверждениям участников рынка, после введения этих мер небольшие и средние торговые сети столкнулись с дефицитом товара.

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