«Я не инвестор, а инженер»: Илон Маск назвал авантюрой покупку компанией Tesla биткоинов на $1,5 млрд

Миллиардер Илон Маск (состояние, по данным Forbes Real-Time — $171,6 млрд) назвал авантюрой покупку возглавляемой им компанией Tesla биткоинов на сумму $1,5 млрд. «Действия Tesla не отражают напрямую мое мнение. Иметь немного биткоинов, которые являются просто менее глупой формой ликвидности, чем наличные деньги, достаточно авантюрно для компании из S&P 500», — написал он в Twitter.
Так основатель Tesla отреагировал на слова гендиректора крупнейшей в мире криптовалютной биржи по объему торгов Binance Чанпэна Чжао, который выразил удивление по поводу увлечения Маска криптовалютой Dogecoin, но подчеркнул, что в реальности Tesla поставила $1,5 млрд на Bitcoin, а не на Dogecoin.
Миллиардер напомнил Чжао, что он — инженер, а не инвестор, и даже не имеет каких-либо публично торгуемых акций, кроме Tesla. «Однако, когда у бумажной валюты отрицательная реальная доходность, только дурак не будет искать что-то еще», — разъяснил он в Twitter. И подчеркнул: «Биткоин — почти такая же чушь, как бумажные деньги. И ключевое слово здесь — «почти».
Заявление Маска не остановило рост курса биткоина. За последние 24 часа криптовалюта подорожала на 2,27% и по состоянию на 15:30 мск торговалась по цене $52 592,13, свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.
8 февраля сообщила в раскрытии компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что купила биткоинов на $1,5 млрд. Tesla также указала, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать биткоины в качестве оплаты за свою продукцию, и отметила, что не планирует избавляться от биткоинов «долгое время». Тем не менее Tesla тогда назвала купленные биткоины одним из «рисков», связанных с ее деятельностью. «Мы верим, что наш запас биткоинов высоколиквиден. Однако цифровые активы могут столкнуться с волатильностью рыночных цен», — отметила компания. Она указала, что ситуация может оказаться неблагоприятной именно тогда, когда ей потребуется избавиться от криптовалюты.
Маск не первый раз сравнивает биткоин с наличными деньгами. «Биткоин почти такая же чушь, как и фиатные деньги», — написал он в Twitter 20 декабря 2020 года. Фиатные (фидуциарные) деньги — это в том числе доллар, евро или рубль, чью номинальную стоимость устанавливает и гарантирует государство.