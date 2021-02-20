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04:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Центробанк России ускорил продажу золота из резервов

В прошлом месяце Центробанк России продал порядка 100 тысяч унций золота из международных резервов. Это составляет порядка 2−3 тонн, точнее перевести не позволяет формат данных, предоставляемых регулятором, отмечает «Интерфакс».

ЦБ: $ 73.9717   +0.20 € 89.5427   +0.67 ММВБ: $ 74.1250   +0.21 € 89.8250   +0.45
Источник: Reuters

Впервые в последние годы ЦБ продавал золото в июле и сентябре, но тогда объем продаж, согласно данным Международного валютного фонда, составлял 10 тысяч унций и 30 тысяч. Таким образом, с начала года продажа ускорилась.

Последний раз золотой запас России сокращался в 2007 году. А с 2008-го Центробанк стабильно докупал золото. С 2014 года, когда началась санкционная война, скорость покупки удвоилась. В 2018 году золотой запас России стал шестым в мире. Однако в 2020 году его объем вырос только на 0,9 миллиона унций.

Золото от TradingView

По состоянию на начала января запасы золота в России составляют 73,8 миллиона унций. Его стоимость в резервах сократилась на 1,4 процента, до 136,8 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в 2020 году российский экспорт рухнул на 20,7 процента или 88,1 миллиарда долларов, до 338,2 миллиарда долларов.

При этом объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) неожиданно увеличился. Таких показателей удалось достичь за счет усиленного вывоза из страны золота. За год Россия экспортировала драгоценный металл на общую сумму 18,5 миллиарда долларов. Это в три раза больше, чем в 2019-м. Включение золота в статистику упросит решение поставленной перед правительством задачи увеличить экспорт ННЭ к 2024 году почти в два раза.

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