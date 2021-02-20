13:13 (мск), источник: Газета.Ру
Год пандемии: как выживали российские регионы
Эксперты зафиксировали ухудшение экономической ситуации в регионах России.
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Экономическая ситуация оказалась провальной по итогам 2020 года в большинстве российских регионов, выяснили эксперты Института комплексных стратегических исследований. Спад и стагнация наблюдались по всем основным секторам экономики — от сферы услуг до строительства. Относительно неплохие результаты показали только Ленинградская и Саратовская области.
Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) замерил экономическое самочувствие российских регионов по итогам прошлого года. Ключевой итог исследования (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»):
ухудшение ситуации произошло по пяти основным секторам экономики — промышленность, строительство, сельское хозяйство, розничная торговля и платные услуги населению.
Причем наиболее сложная ситуация возникла в тех секторах, которые непосредственно связаны со спросом населения. «Оборот розничной торговли упал в прошлом году относительно 2019 года в 87% субъектов РФ, и во всех регионах сократился объем платных услуг для населения», — говорится в исследовании ИКСИ.
От слабого роста товарооборота в 2019 году сфера торговли перешла к спаду. Количество регионов, где сохранялся хотя бы небольшой рост розничного товарооборота, сократилось. А регионы ранее уже имевшие спад в торговле, резко нарастили его.
Уверенный рост розничного товарооборота в 2020 году наблюдался только в одном субъекте — в Ленинградской области (6,4% к уровню 2019 года). Такая ситуация в значительной степени была связана с тем, что в этом регионе возник спрос на продовольственные и непродовольственные товары со стороны жителей
При этом в самом
Еще в трех субъектах РФ темпы роста оборота розничной торговли составили от 1% до 5% — это республики Калмыкия, Адыгея и Чеченская Республика. Между тем по итогам 2019 года такие темпы роста розничного товарооборота (до 5%) наблюдались в 51 регионе.
Наибольшее падение товарооборота в рознице наблюдалось в Тамбовской области — сразу на 10%.
Относительно неплохие результаты из пяти наблюдаемых экспертами секторов экономики показало сельское хозяйство.
В агросекторе количество регионов, в которых наблюдались спад или стагнация выпуска готовой продукции, немного сократилось. Но как выяснилось, просели регионы с традиционно сильным сельским хозяйством.
В состоянии стагнации оказалось сельское хозяйство в ряде экономически развитых областей — в Воронежской, Белгородской, Вологодской областях. Выпуск тут изменился относительно 2019 года на доли процента. Причины этой неблагоприятной динамики — относительно более засушливое лето и логистические сбои, особенно у малых и средних компаний.
Но
В ряде субъектов, в которых в 2019 году был зафиксирован уверенный рост (на 5% и выше), аналогичные темпы роста сохранились и в 2020 году. Это означает, что в таких регионах рост сельскохозяйственного производства произошел не благодаря эффекту «низкой базы» прошлого периода, а реального развития аграрного комплекса, отмечают эксперты.
Относительные успехи регионов в сфере АПК эксперты ИКСИ объясняют, в частности, тем, что агросектор «в меньшей степени подвергался коронавирусным ограничениям, и в силу своей высокой
В сфере строительства по итогам прошлого года в целом по стране объемы выполненных работ практически не выросли.
Строительный спад наблюдался в 57,6% регионов.
Планы девелоперов в условиях пандемии были пересмотрены, что увеличило число регионов со спадом объемов строительных работ. В то же время в целом ряде регионов увеличились бюджетные расходы на капитальное строительство и ремонт. Прежде всего в сфере здравоохранения (например, реконструкция или переоборудование объектов под «ковидные» госпитали).
В итоге межрегиональные «контрасты» в сфере строительства по итогам прошлого года стали рекордными: от спада на минус 56% (Севастополь) до роста на 52,3% в
Характерной особенностью 2020 года стал тот факт, что ни в одном российском регионе не наблюдалось положительных темпов роста выпуска во всех рассматриваемых секторах экономики.
В розничной торговле саратовские темпы роста, хотя и приблизились вплотную к нулевой отметке, но все же остались в зоне положительных значений (0,1%). И только в сфере платных услуг было падение, причем очень серьезное — минус 10,2%.
Кстати, Саратовская область и по итогам 2019 года также находилась в числе регионов с наилучшей ситуацией в экономике. «Одна из причин такой устойчивости — диверсифицированная структура экономики, при этом не слишком зависимая от сферы услуг (Саратовская область известна как
Кроме того, этой области удалось избежать падения реальных доходов населения (в
«В результате, ни в одном субъекте РФ не были отмечены положительные темпы роста во всех пяти секторах экономики», — заключают эксперты ИКСИ (на основе данных Росстата и собственных исследований).
Заместитель начальника отдела аналитических исследований ИКСИ Вера Кононова прогнозирует улучшение экономической ситуации в регионах по итогам текущего года. «По крайней мере это произойдет относительно самого провального 2020 года. Однако дело не только в “низкой базе”. Продолжится реализация инвестиционных проектов, как на федеральном, так и региональном уровне. Бизнес постепенно адаптируется к изменившимся условиям работы», — говорит Кононова.
Директор группы суверенных рейтингов международного рейтингового агентства S&P Карен Вартапетов говорит, что динамика экономического спада в регионах сильно зависит от структуры экономики, ее диверсификации и от масштаба карантинных мер. В
Другим фактором, повлиявшим на самочувствие регионов, стал докризисный уровень их состояния", — говорит Вартапетов.
Наконец, важный фактор — объем инвестиций. «В целом нужно отметить, часто темпы роста инвестиций в регионах зависят от решений федерального центра, от федеральных трансфертов. Они нередко ограничены. Это результат продолжающейся многие годы сокращения автономии финансовой региональной власти, сужения ее возможностей для принятия решений в сфере политики и экономики», — заключает эксперт S&P.
Эксперты солидарны во мнении, что практически во вех регионах наблюдалось снижение объема инвестиций в экономику, если только при этом не было вливаний со стороны федерального центра.
Как пояснили «Газете.Ru» в Минфине, итоги исполнения региональных бюджетов за 2020 год показывают, что бюджетная политика регионов выдержала вызовы.
На фоне некоторого снижения собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов в 2020 году Минфин предоставил регионам финансовой помощи на 3,8 трлн рублей (рост на 54%).
При этом нецелевая поддержка увеличилась на 41%, а общий объем дополнительной нецелевой финансовой помощи регионам составил 300 млрд руб. Другим инструментом антикризисной политики Минфина стали бюджетные кредиты. Их выдано в объеме 224 млрд руб. Такие кредиты были доступны 75 регионам.
Как пояснял ранее замминистра финансов Леонид Горнин, на 2021 год в федеральном бюджете предусмотрено 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов.
Рустем Фаляхов