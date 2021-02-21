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12:49 (мск), источник: РБК

Россия и ОАЭ вместе разработают сверхзвуковой бизнес-джет

Россия и ОАЭ создадут совместное предприятие, которое будет заниматься разработкой и созданием сверхзвукового пассажирского бизнес-джета, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС. С российской стороны в проекте будет участвовать Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) или одна из ее дочерних структур, со стороны ОАЭ — фонд Mubadala.

Источник: РИА "Новости"

«Это будет совместное предприятие. Вопрос, какое это будет долевое участие. Пока мы к этому вопросу еще не подходили», — пояснил министр.

Бизнес-самолет будет создан в двух версиях: вместимостью до восьми пассажиров и до 30. По словам главы ведомства, к концу этого года может быть разработан облик самолета.

«Пока мы оптимистически смотрим [на сроки создания внешнего вида самолета] — до конца 2021 года, но может быть начало 2022 года. Основные параметры в моем понимании на 80% сверстаны: это скорость 1,5−1,8 Маха. При том, что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее четырех часов», — рассказал Мантуров.

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Исследовательские работы по созданию сверхзвукового бизнес-джета идут в России с 2017 года. В 2019 году Мантуров отмечал, что эти работы обошлись в 1,4 млрд руб.

В начале 2018 года Минпромторг сообщал, что первый демонстрационный образец бизнес-джета может быть создан в России за семь-восемь лет, однако тогда ведомство допускало, что самолет может быть рассчитан на 50 мест.

В 2019 году Мантуров говорил, что предполагаемая вместимость самолета составит 16−19 мест. «Это должна быть компактная машина. Скорее всего, на 16−19 мест. Скорость должна быть примерно 2000−3000 км/ч. Делать на 1500 км/ч просто нет смысла: коммерческие лайнеры летают сегодня со скоростью почти 900 км/ч», — пояснил он.

В Минпромторге предполагали, что в России может быть продано от 20 до 30 сверхзвуковых бизнес-джетов стоимостью $100−120 млн каждый.

Мировой же спрос на такие джеты может составить около 400 самолетов, предполагал глава авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

«Стоимость полета на сверхзвуке значительно выше, чем на обычном самолете. Поэтому речь все-таки о сегменте бизнес-перевозок», — говорил он в интервью РБК.

Во время загрузки произошла ошибка.
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