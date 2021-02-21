12:49 (мск), источник: РБК
Россия и ОАЭ вместе разработают сверхзвуковой бизнес-джет
Россия и ОАЭ создадут совместное предприятие, которое будет заниматься разработкой и созданием сверхзвукового пассажирского
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«Это будет совместное предприятие. Вопрос, какое это будет долевое участие. Пока мы к этому вопросу еще не подходили», — пояснил министр.
«Пока мы оптимистически смотрим [на сроки создания внешнего вида самолета] — до конца 2021 года, но может быть начало 2022 года. Основные параметры в моем понимании на 80% сверстаны: это скорость 1,5−1,8 Маха. При том, что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее четырех часов», — рассказал Мантуров.
Исследовательские работы по созданию сверхзвукового
В начале 2018 года Минпромторг сообщал, что первый демонстрационный образец
В 2019 году Мантуров говорил, что предполагаемая вместимость самолета составит 16−19 мест. «Это должна быть компактная машина. Скорее всего, на 16−19 мест. Скорость должна быть примерно 2000−3000 км/ч. Делать на 1500 км/ч просто нет смысла: коммерческие лайнеры летают сегодня со скоростью почти 900 км/ч», — пояснил он.
Мировой же спрос на такие джеты может составить около 400 самолетов, предполагал глава авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.
«Стоимость полета на сверхзвуке значительно выше, чем на обычном самолете. Поэтому речь