Состояние Потанина снизилось больше чем на $1 млрд из-за падения акций «Норникеля» после аварии

Состояние Потанина сократилось вслед за падением акций «Норникеля». Потанин занимает в компании должности президента и председателя правления, а его компания «Интеррос» — крупнейший акционер предприятия (ей принадлежат 34,6% «Норникеля»). Акции «Норникеля» в понедельник к 14:15 мск дешевели на Московской бирже почти на 1,9% — примерно до 26 560 рублей.
На минимуме за день бумаги стоили 25 812 рублей — падение на 4,7% в сравнении с ценой закрытия в субботу, 20 февраля (27 088 рублей). В сравнении с ценой закрытия в пятницу, 19 февраля (28 130 рублей), разница еще более существенная — 8,2%.
Акции «Норникеля» падают второй торговый день подряд. Причина — авария на Норильской обогатительной фабрике, которая принадлежит 100%-ной «дочке» «Норникеля», ООО «Медвежий ручей». Там обрушилась галерея дробильного цеха, под завалами оказались восемь человек. Это произошло в ночь с 19 на 20 февраля, сообщила пресс-служба «Норникеля». Двое пострадавших выбрались самостоятельно, четверых выживших и тела двух погибших из-под завалов вытащили спасатели. Один из раненых затем умер в скорой помощи.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Потанин назвал причиной аварии грубое нарушение техники безопасности. По словам миллиардера, руководителя фабрики отстранили от работы. Обрушение произошло во время ремонтных работ по укреплению здания, их проводила подрядная организация ООО «Норильскникельремонт».
Авария на предприятии «Норникеля» случилась всего через две недели после того, как Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к другой «дочке» компании — Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК). Суд взыскал с нее 146,18 млрд рублей штрафа. Причина — экологическая катастрофа в Арктике, когда в конце мая 2020 года после пожара на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, около 21 000 т нефтепродуктов попали в водоемы. «Норникель» предварительно посчитал, что обжалование рекордного штрафа не соответствует интересам компании. Выплатить штраф предприятие решило за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов.