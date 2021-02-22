Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 февраляДень рождения Джорджа Вашингтона, создание Госплана СССР и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
24Скончался актер Андрей Мягков
18Страх пустоты: карнавал в Венеции проходит без туристов
22:08 (мск), источник: Известия

Набиуллина дала советы начинающим инвесторам

Начинающим инвесторам не надо вкладывать последние деньги в акции и стоит избегать ставок на ценные бумаги одной компании. Об этом 22 февраля заявила глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина.

Источник: РИА "Новости"

«У вас всегда должны быть сбережения. Не класть все яйца в одну корзину, безусловно», — отметила финансист. Инвестировать заемные средства тоже нельзя, отметила она в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Когда предлагают большую доходность, надо обязательно смотреть, какие есть риски», — подчеркнула она. По словам Набиуллиной, предыдущая доходность необязательно признак будущих доходов.

В конце января исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов назвал наиболее рискованной инвестицией вложение в криптовалюту и любые инструменты, которые демонстрируют резкие — до 1000% в краткосрочном периоде — колебания.

Финансист подчеркнул, что инвестировать можно в валюту, недвижимость, бизнес, ценные бумаги. По его словам, главное не забывать о соотношении «выгода-риск», когда чем выше потенциальная прибыль, тем больше вероятность всё потерять.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ртутные берега: как опасный металл попал в Иртыш
Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода
В МИД Украины разъяснили свой главный сценарий по Донбассу
США расширили санкции против «Северного потока-2»
СБУ обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного танка»
Хоккеист Панарин покинул расположение клуба НХЛ из-за скандала
Премьер Украины потребовал от заместителя объяснений за фото
Генеральный директор ТГК-2 Пинигина арестована
Gnezdo.ru
Страна содрогнулась: решение Мишустина по пенсиям
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Почему вдова Мягкова не пришла на прощание с мужем
Самые желанные трофеи с полей Второй Мировой
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Когда и кому придут новые «путинские» выплаты
Занесло на снегу? Видео момента смертельной аварии в Н. Новгороде
Горячие темы на Авто
Вера... 358
Мучает вопрос один --(перед сном ) 345
весёлые новости :) 269
Как вам видео с Марса? 241
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Путин заявил об окончании пребывания в должности президента
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Дети
22-летняя Кафельникова беременна от экс-жениха Ходченковой Информацию подтвердила подруга модели
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь