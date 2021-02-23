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08:04 (мск), источник: РБК

Евросоюз скорректировал черный список офшоров

Из списка утаивающих налоговую информацию власти ЕС исключили Барбадос и добавили Доминику. Сейчас в нем находятся 12 юрисдикций.

Источник: AP 2020

Совет Европейского союза принял решение обновить черный список офшоров, не раскрывающих бенефициаров либо утаивающих налоговую информацию. В него была добавлена Доминика, говорится в сообщении Совета министров.

Вместе с тем из списка был исключен Барбадос. После обновления в списке числятся 12 юрисдикций:

  • Американское Самоа;
  • Ангилья; Доминика;
  • Фиджи;
  • Гуам;
  • Палау;
  • Панама;
  • Самоа;
  • Сейшельские острова;
  • Тринидад и Тобаго;
  • Американские Виргинские острова;
  • Вануату;

В другой список («о состоянии дел») включены юрисдикции, которые еще не полностью соблюдают международные налоговые стандарты, но взяли на себя достаточные обязательства по их внедрению.

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В этот документ Советом ЕС также внесены обновления. Марокко, Намибия и Сент-Люсия были исключены из документа, поскольку они выполнили все свои обязательства. Ямайка была добавлена, поскольку она обязалась изменить или отменить свой налоговый режим к концу 2022 года. В отношении Австралии и Иордании был продлен крайний срок выполнения своих обязательств.

Черный список офшоров создан на основании 4-й директивы ЕС против отмывания денег (4th Anti-Money Laundering Directive, AMLD4). Она была принята еще в 2015 году. Согласно документу в список относятся страны, усилия которых в сфере противодействия отмыванию денег и терроризма, по мнению ЕС, являются недостаточными.

Список юрисдикций ЕС, не сотрудничающих с его налоговыми органами, был впервые составлен в декабре 2017 года. С 2020-го он обновляется дважды в год. Государства и территории из черного списка офшоров подвергаются более строгому контролю за операциями с Евросоюзом. Юрисдикции, попавшие в черный список, могут быть исключены из него, если обязуются провести реформы и изменить правила, способствующие уклонению от уплаты налогов. В этом случае они переходят в так называемый серый список ЕС.

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