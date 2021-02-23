08:04 (мск), источник: РБК
Евросоюз скорректировал черный список офшоров
Из списка утаивающих налоговую информацию власти ЕС исключили Барбадос и добавили Доминику. Сейчас в нем находятся 12 юрисдикций.
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Совет Европейского союза принял решение обновить черный список офшоров, не раскрывающих бенефициаров либо утаивающих налоговую информацию. В него была добавлена Доминика, говорится в сообщении Совета министров.
Вместе с тем из списка был исключен Барбадос. После обновления в списке числятся 12 юрисдикций:
В другой список («о состоянии дел») включены юрисдикции, которые еще не полностью соблюдают международные налоговые стандарты, но взяли на себя достаточные обязательства по их внедрению.
В этот документ Советом ЕС также внесены обновления. Марокко, Намибия и
Черный список офшоров создан на основании 4-й директивы ЕС против отмывания денег (4th
Список юрисдикций ЕС, не сотрудничающих с его налоговыми органами, был впервые составлен в декабре 2017 года. С 2020-го он обновляется дважды в год. Государства и территории из черного списка офшоров подвергаются более строгому контролю за операциями с Евросоюзом. Юрисдикции, попавшие в черный список, могут быть исключены из него, если обязуются провести реформы и изменить правила, способствующие уклонению от уплаты налогов. В этом случае они переходят в так называемый серый список ЕС.