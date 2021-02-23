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10:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Новостройки замерли в ожидании

Резкий рост стоимости первичного жилья в крупнейших городах России сменился выраженным периодом стагнации: за минувший месяц благодаря снижению активности покупателей средняя цена в них выросла всего на 0,6%. Одновременно аналитики отмечают увеличение девелоперской активности — правда, пока только в Московском регионе. Эти факторы будут сдерживать динамику роста цен и в дальнейшем, но по итогам года квартиры все равно подорожают.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Средняя стоимость первичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в феврале составила 89,7 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,6% относительно значения января и на 15,7% — относительно значения аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит ЦИАН. Согласно оценкам компании «Этажи», средняя стоимость новостроек в 19 крупных городах страны в феврале достигла 78 тыс. руб., за месяц этот показатель вырос на 1,7%, а за год — на 16,6%. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет текущую ценовую динамику стагнацией: в 10 и 16 городов изменение цены не превысило 1,5 процентного пункта.

Наиболее выраженный рост цен на первичном рынке аналитики «Этажей» в феврале отмечают в Красноярске: за месяц среднее значение выросло на 2,5%, до 63,9 тыс. руб. за 1 кв. м.

На втором месте — Краснодар, где, по данным компании, жилье в феврале относительно января подорожало на 2,17%, до 61,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В ЦИАН также заметили увеличение средней стоимости новостроек в Самаре за последний месяц на 2,5%, до 58 тыс. руб. за 1 кв. м. Снижение средней цены на первичном рынке на 2,8% аналитики отмечают в Нижнем Новгороде. Сейчас жилье здесь стоит в среднем 95,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Отрицательная динамика заметна и в Омске, где недвижимость за месяц потеряла в цене 1,4%, снизившись до 43,1 тыс. руб. за 1 кв. м.

В Москве, согласно оценкам ЦИАН, средняя стоимость новостроек сейчас составляет 232,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 0,6% выше показателя января и на 16,5% — февраля прошлого года. В границах старой Москвы средний показатель без учета элитного предложения за месяц вырос на 1,8%, до 258,1 тыс. руб. за 1 кв. м, приводит свою оценку руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков. Жилье массового сегмента стоит 213,7 тыс. руб. за 1 кв. м, бизнес-класса — 313,1 тыс. руб.

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Более выраженному росту цен, по словам эксперта, в начале года препятствовала традиционно низкая активность покупателей.

Девелоперская активность при этом начала расти: согласно расчетам господина Дарусенкова, на рынок старой Москвы вышли 14 новых жилых проектов, в которых насчитывается около 10 тыс. лотов.

Оживление заметил и Алексей Попов, по расчетам которого в Москве и области в январе начали продажи в 41 новом корпусе, совокупно это около 690 тыс. кв. м. «Это больше, чем в аналогичные периоды последних трех лет», — замечает эксперт. По мнению господина Попова, снижение объема предложения фактически прекратилось с середины ноября прошлого года и с тех пор остается примерно на одном уровне. Хотя руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев считает, что о массовом росте активности застройщиков речи пока нет. Эксперт предполагает, что многие из них ждут окончательного решения по дальнейшему развитию программы льготной ипотеки.

Ярослав Дарусенков на ближайшие месяцы прогнозирует умеренный рост цен. «Застройщики будут как минимум стараться покрыть официальный уровень инфляции, которая по итогам 2020 года составила 4,9%, поэтому в первом полугодии рост цен может быть на уровне 5−6%», — предполагает он.

Алексей Попов ждет увеличения средней стоимости жилья в этом году на 7−9%.

С одной стороны, девелоперы не смогут разогнаться, как в прошлом году: резкий рост цен будут сдерживать эффект высокой базы и исчерпание потенциала платежеспособного спроса, рассуждает эксперт. Но с другой, по его словам, на рынок продолжают влиять прошлогодние факторы ценообразования: высокий интерес со стороны покупателей, рост себестоимости строительства и переход на эскроу-счета. «Хотя ключевым драйвером спроса становится желание уже не успеть купить по льготной ипотеке, а успеть купить, пока не подорожало еще сильнее», — комментирует Алексей Попов.

Александра Мерцалова

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