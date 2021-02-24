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12:50 (мск), источник: Forbes

Число очень состоятельных людей в России сократилось на 1000 за год

В России за год число ультрахайнетов (богатейших с состоянием более $30 млн) сократилось на 1000 человек — их осталось чуть больше 8000. Наибольшее число очень состоятельных горожан — в Китае.

Источник: РИА "Новости"

Число очень состоятельных граждан в России сократилось в 2020 году на 1000. Об этом свидетельствуют данные ежегодного The Wealth Report 2021 международной консалтинговой компании Knight Frank, с которым ознакомился Forbes.

В десятке стран-лидеров по этому показателю всего три демонстрируют отрицательную динамику:

богатых стало меньше в Великобритании (на 0,7%, до 16 370), Франции (на 9,4%, до 15 503) и в России (на 11,1%, до 8015).

В других странах, не входящих в десятку, были и более радикальные падения, например, в Греции ультрахайнетов стало меньше на 33,1% (678 человек в 2020 году), Португалии (-24%, 841 человек) и ОАЭ (-21,5%, 1305 человек).

Источник: Forbes
Наибольший рост числа лиц со сверхвысоким капиталом в 2020 году наблюдался в Китае (+9594 человека), США (+6080) и Японии (+1198).

В целом в мире годовой прирост составил 2,4% (+12 400), на планете сейчас 521 653 человека с капиталом больше $30 млн. «В противоположность Австралазии и Азии, где отмечается наибольший годовой пророст ультрахайнетов на 10−12%, Ближний Восток, Латинская Америка, а также Россия и СНГ продемонстрировали отрицательную динамику ввиду существенного ослабления курса локальных валют и значительного влияния пандемии на местную экономику», — объясняет эти цифры управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков.

Прогнозы аналитиков весьма оптимистичны: по их мнению, в течение ближайших пяти лет количество ультрахайнетов в мире увеличится на 27%, до 663 483 человек. Лидером по приросту благосостояния вновь станет Азия, где количество лиц со сверхкрупным капиталом вырастет на 39%.

В России к 2025 году число ультрахайнетов увеличится на 29% и составит 10 346 человек, говорится в докладе.

Для того чтобы определить, с какими факторами риска могут столкнуться ультрахайнеты в будущем, аналитики провели исследование The Wealth Report Attitudes Survey, опросив 600 частных банкиров, финансовых консультантов и семейные офисы, управляющие средствами клиентов-ультрахайнетов общей суммой более $3,3 трлн по всему миру. Его результаты свидетельствуют: больше всего богатых тревожат дальнейшее развитие пандемии (80%), политика отдельных государств (49%) и налоговое регулирование (42%).

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Анастасия Ляликова

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