Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
21Скончался Василий Лановой
18Страх пустоты: карнавал в Венеции проходит без туристов
15:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Активы физлиц на фондовом рынке достигли 6 трлн руб

Количество клиентов-физических лиц, открывших брокерские счета на конец 2020 года, достигло 9,8 млн человек. Об этом сообщил сегодня президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Такие данные ассоциация получила путем опроса крупнейших банков, а также брокерских и управляющих компаний. Общее количество брокерских счетов составило 10,5 млн шт.

ЦБ: $ 73.7532   -0.23 € 89.6691   +0.01 ММВБ: $ 73.6075   -0.69 € 89.4750   -0.88
Источник: AP 2020

Активы на брокерских счетах и счетах доверительного управления (ДУ) граждан на конец 2020 года достигли 6 трлн руб., из них на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС, предусматривают налоговые льготы) — 375 млрд руб. На конец 2019 года граждане держали на счетах активы на сумму 3,2 трлн руб., из них на ИИС — около 220 млрд руб.

Читайте также
Число очень состоятельных людей в России сократилось на 1000 за год

Объем денежных средств, поступивших от граждан на брокерские счета в течение 2020 года составил около 4 трлн руб., в том числе на брокерские ИИС —130 млрд руб.

При этом снизилась общая доля зафондированных (ненулевых) брокерских счетов, не являющихся ИИС. На конец 2020 года она составила 27%, тогда как по итогам 2019 года была на уровне 33%. Доля зафондированных брокерских ИИС, напротив, растет: на конец 2020 года зафондировано 33%, в то время как на середину года составляла 26%, а на конец 2019 года — 27%.

Как и в 2019 году, в течение 2020 года россияне отдавали предпочтение онлайн-каналам. 72% брокерских договоров, заключенных гражданами в течение года, было заключено онлайн. При этом 66% новых договоров было заключено с владельцами счетов через онлайн-каналы обслуживающих их кредитных организаций.

В структуре активов, приобретенных россиянами на брокерские счета (кроме ИИС), наибольший рост показала доля иностранных акций. На конец 2020 года в иностранные акции россияне вложили 13,3% инвестированных средств (на конец 2019 года — 3,5%). При этом доля российских акций снизилась с 23,4% до 18,3%. Заметно снизилась и доля ОФЗ, составив по итогам 2020 года 3,9% против 9% годом ранее.

MOEX от TradingView

Аналогичными темпами в структуре активов на брокерских ИИС растет доля вложений в иностранные акции. За прошлый год она выросла c 4.23% до 13,7%. Доля ОФЗ снизилась с 12,28% до 6,8%.

По словам Алексея Тимофеева, активы граждан диверсифицированы, розничные инвесторы остаются главными инвесторами на рынке отечественных акций, увеличивая вложения в иностранные финансовые инструменты, при этом примерно пополам распределяют свои инвестиции между акциями и облигациями.

Справка
Как умные стратегии помогут сделать долгосрочные накопленияКак приумножить свой долгосрочный капитал с умом - читайте в нашем материале

Полина Смородская

 Депутат предложил создать Русскую республику со столицей на Урале
К 2025 году в России станет на 29% больше сверхбогатых
В Грузии назвали дату открытия границы для россиян
На Урале предложили создать Русскую республику
Российские легкоатлеты пропустят чемпионат Европы
Путин дал сербскому актеру российское гражданство
Промес перешел в «Спартак»
С 1 марта появятся новые льготы: какие выплаты можно получить
Здоровье
В Тюменской области умер заразившийся гаффской болезнью Ранее сообщалось, что диагноз «гаффская болезнь» подтвердили у двух человек, которых доставили в больницу из деревни Ишменева.
Hi-Tech
Посмотрите на новый вид смартфона Устройство будущего?
Авто
У актера из Need for Speed угнали четыре машины за год Последней потерей стала Ferrari 1978 года выпуска
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Популярные темы на «Детях»
Фотоуроки: обсуждение фотографий 141
Опять про интернет и подростков. 141
Хочу поменять сферу деятельности 111
Армейские "выражения" - немного смеха в этот праздник =)) 107
Новости партнеров
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Бездомная кошка удивила людей, впустивших ее на ночь в дом
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь