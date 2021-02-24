15:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Активы физлиц на фондовом рынке достигли 6 трлн руб
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Активы на брокерских счетах и счетах доверительного управления (ДУ) граждан на конец 2020 года достигли 6 трлн руб., из них на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС, предусматривают налоговые льготы) — 375 млрд руб. На конец 2019 года граждане держали на счетах активы на сумму 3,2 трлн руб., из них на ИИС — около 220 млрд руб.
Объем денежных средств, поступивших от граждан на брокерские счета в течение 2020 года составил около 4 трлн руб., в том числе на брокерские ИИС —130 млрд руб.
При этом снизилась общая доля зафондированных (ненулевых) брокерских счетов, не являющихся ИИС. На конец 2020 года она составила 27%, тогда как по итогам 2019 года была на уровне 33%. Доля зафондированных брокерских ИИС, напротив, растет: на конец 2020 года зафондировано 33%, в то время как на середину года составляла 26%, а на конец 2019 года — 27%.
Как и в 2019 году, в течение 2020 года россияне отдавали предпочтение
В структуре активов, приобретенных россиянами на брокерские счета (кроме ИИС), наибольший рост показала доля иностранных акций. На конец 2020 года в иностранные акции россияне вложили 13,3% инвестированных средств (на конец 2019 года — 3,5%). При этом доля российских акций снизилась с 23,4% до 18,3%. Заметно снизилась и доля ОФЗ, составив по итогам 2020 года 3,9% против 9% годом ранее.
Аналогичными темпами в структуре активов на брокерских ИИС растет доля вложений в иностранные акции. За прошлый год она выросла c 4.23% до 13,7%. Доля ОФЗ снизилась с 12,28% до 6,8%.
По словам Алексея Тимофеева, активы граждан диверсифицированы, розничные инвесторы остаются главными инвесторами на рынке отечественных акций, увеличивая вложения в иностранные финансовые инструменты, при этом примерно пополам распределяют свои инвестиции между акциями и облигациями.
Полина Смородская