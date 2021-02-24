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19:26 (мск), источник: Секрет Фирмы

Нефтяным ценам предсказали возвращение к $100 за баррель

Аналитики Bank of America спрогнозировали рост цен на нефть марки Brent до $100 за баррель. Такой стоимости «чёрное золото» должно достичь в следующие несколько лет, а пока ближайшая планка — $70 до конца года.

Источник: AP 2020

Такие данные приводятся в аналитическом отчёте, с которым ознакомился Bloomberg. Причинами роста цен на нефть в долгосрочной перспективе станут улучшение фундаментальных показателей и программы стимулирования экономики во многих странах мира.

Оптимистичнее стал и прогноз цен на 2021 год, скорректированный экспертами. Из-за сокращения поставок на рынок после приостановки добычи в Техасе, а также общего ограничения производства нефти странами ОПЕК+ средняя цена на нефть марки Brent должна составить $60 за баррель. Во втором квартале цены могут временно вырасти и до $70 за баррель.

Предыдущая оценка аналитиков предполагала, что выше $50 за баррель Brent в этом году не поднимется.
Brent от TradingView

Аналитики инвесткомпании Goldman Sachs также повысили свой прогноз по ценам на нефть Brent до $70 за баррель во втором квартале. По их оценкам, уже к концу июля мировое потребление нефти вновь вернётся к 100 млн баррелей в сутки. С американскими коллегами согласны эксперты азербайджанской Socar Trading SA (структура государственной нефтяной компании Socar), предсказывающие достижение $100 в ближайшие год-полтора. А вот опрошенные Bloomberg аналитики пришли к консенсус-прогнозу цен на нефть не более $65 за баррель до конца 2025 года.

В разгар первой волны пандемии коронавируса цены на нефть Brent и других марок достигли 18-летнего минимума, а фьючерсы на поставки в апреле и вовсе впервые в истории торговались по отрицательным значениям из-за переполнения нефтехранилищ. С тех пор цены выросли уже более чем на 200%, в конце февраля превысив отметку в $66 впервые с января 2020 года. Спрос на нефть подняло оживление на ключевых азиатских рынках на фоне продолжающихся ограничений на добычу странами ОПЕК+.

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Арина Корелина

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