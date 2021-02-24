23:01 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
ФНС сохранит чеки от покупок
Поможет ли новый сервис повысить собираемость налогов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Налоговики покажут россиянам все их покупки в личном кабинете на сайте ФНС. Собеседники «Ъ FM» считают это первым шагом к тотальному контролю за расходами граждан.
Налоговики рассчитывают, что это упростит возврат товаров и гарантийное обслуживание. Также россияне смогут оформлять налоговые вычеты без сбора бумажных документов — достаточно будет указать счет для перечисления денег.
Глава ФНС Даниил Егоров ранее говорил, что система может заработать уже с марта. 24 февраля стала доступна ее тестовая версия. В обмен на удобство для обычных граждан налоговики получат массив информации, который со временем позволит им контролировать расходы россиян, отмечает партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин:
«Налоговики получают огромный объем информации, с помощью которого можно вести разнообразную аналитическую работу — от контроля за бизнесом до контроля за гражданами, например, сопоставляя доходы граждан и их расходы. Другой вопрос, как эта информация будет использоваться, на пользу или нет.
В прошлом году, когда зашла речь о том, какие отрасли у нас являются пострадавшими, то удивительным образом не стали использовать данные
В то же время можно говорить, что взгляд устремлен в сторону контроля за расходами, хотя он был достаточно давно отменен.
В прошлом году глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказывал, что цифровизация «позволит усилить контроль за денежными потоками и повысить собираемость налогов».
Реально ли это? Гендиректор оператора по обработке персональных данных «Системы управления идентификацией» Светлана Белова рассказала «Ъ FM», что главная проблема в отслеживании покупок за наличные.
«Главная проблема — в знаниях, потому что те, у
До пандемии самой популярной операцией с банковскими картами было снятие наличных из банкоматов. Но к концу прошлого года, согласно исследованию банка «Русский стандарт», россияне чаще пополняли свои карты, чем снимали с них деньги.
Сергей Гусев