Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
54Названы победители Национальной премии Sony World Photography Awards 2021
23:01 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

ФНС сохранит чеки от покупок

Поможет ли новый сервис повысить собираемость налогов.

Налоговики покажут россиянам все их покупки в личном кабинете на сайте ФНС. Собеседники «Ъ FM» считают это первым шагом к тотальному контролю за расходами граждан.

В специальном сервисе от ФНС можно будет хранить все чеки от покупок, оплаченных банковской картой.

Налоговики рассчитывают, что это упростит возврат товаров и гарантийное обслуживание. Также россияне смогут оформлять налоговые вычеты без сбора бумажных документов — достаточно будет указать счет для перечисления денег.

Читайте также
Россиянам упростят получение налогового вычета

Глава ФНС Даниил Егоров ранее говорил, что система может заработать уже с марта. 24 февраля стала доступна ее тестовая версия. В обмен на удобство для обычных граждан налоговики получат массив информации, который со временем позволит им контролировать расходы россиян, отмечает партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин:

«Налоговики получают огромный объем информации, с помощью которого можно вести разнообразную аналитическую работу — от контроля за бизнесом до контроля за гражданами, например, сопоставляя доходы граждан и их расходы. Другой вопрос, как эта информация будет использоваться, на пользу или нет.

В прошлом году, когда зашла речь о том, какие отрасли у нас являются пострадавшими, то удивительным образом не стали использовать данные онлайн-касс, где реально видно падение выручки, а почему-то использовали код вида деятельности, который организация могла установить 20 лет назад и не обращать на него внимания.

В то же время можно говорить, что взгляд устремлен в сторону контроля за расходами, хотя он был достаточно давно отменен. Все-таки у нас ставка НДФЛ стала формально-юридически прогрессивной, и эффективный контроль за уплатой может быть только при контроле за расходами».

В 2019 году в Минэкономразвития заявляли, что рассматривают идею ввести контроль за расходами физических лиц.

В прошлом году глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказывал, что цифровизация «позволит усилить контроль за денежными потоками и повысить собираемость налогов».

Читайте также
В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Реально ли это? Гендиректор оператора по обработке персональных данных «Системы управления идентификацией» Светлана Белова рассказала «Ъ FM», что главная проблема в отслеживании покупок за наличные.

«Главная проблема — в знаниях, потому что те, у кого-то есть недекларированные доходы, начнут изымать наличные и совершать покупки за наличные, таким образом скрывая свои расходы. Чек обезличенный, пока еще не придумали, каким образом догадываться о том, от кого пришли в деньги в кассу. Но если захочется, наверное, можно достичь максимального приближения, применив весь набор технических средств, чтобы сопоставлять местонахождение лица со временем совершения покупки. Во многих магазинах проводятся эксперименты с камерами видеонаблюдения, распознаванием лиц на кассах, но это некоторое приближение. Совершенно все покупки отследить не получится», — считает Светлана Белова.

До пандемии самой популярной операцией с банковскими картами было снятие наличных из банкоматов. Но к концу прошлого года, согласно исследованию банка «Русский стандарт», россияне чаще пополняли свои карты, чем снимали с них деньги.

Сергей Гусев

Во время загрузки произошла ошибка.
 Депутат предложил создать Русскую республику со столицей на Урале
К 2025 году в России станет на 29% больше сверхбогатых
Путин заявил о готовящихся провокациях, связанных с COVID-19
В МИДе предложили устранить зависимость России от доллара
Кураев ответил раскритиковавшему православие Познеру
Ученые нашли связь между коронавирусом и слабоумием
Нефтяным ценам предсказали возвращение к $100 за баррель
В Сети нашли кошку с непропорционально большими глазами (видео)
Авто
В США 139-летний дом перевезли на гигантском прицепе (видео) Эта затея обошлась владельцу дома в 400 тысяч долларов
Новости партнеров
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Как выживал космонавт Крикалев, забытый в космосе из-за распада СССР
Сперва кажется, что на снимке красивая девушка. Но ниже все не совсем так
Gnezdo.ru
Уникальные кадры, что развенчивают мифы о войне
Почему вдова Мягкова не пришла проститься с мужем
Почему у Андрея Мягкова не было детей
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Леди
25-летняя Анна Заворотнюк кардинально сменила имидж (фото) Девушка примерила модель российского бренда
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь