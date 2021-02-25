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01:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бизнесу готовят льготные кредиты на новых условиях

Правительство готовится к перезапуску программы льготного кредитования бизнеса — c повышением ставки с 2% до 3%. Как рассказал 24 февраля на встрече с сенаторами премьер-министр Михаил Мишустин, новая программа, предусматривающая возможность в течение полугода не платить ни «тело» кредита, ни проценты по нему, должна дать возможности для роста 75 тыс. компаний и предпринимателей из наименее восстановившихся отраслей. Бизнес в целом приветствует инициативу, однако одни надеются на повторение возможности списания льготных кредитов, а другие настаивают на господдержке всех отраслей.

Источник: Reuters

Идея перезапустить программу льготного кредитования одобрена президентом, сообщил 24 февраля на встрече с членами Совета палаты Совета федерации премьер-министр Михаил Мишустин.

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Напомним, так называемая программа ФОТ 2.0 предполагала выдачу бизнесу, работающему в пострадавших отраслях, льготных кредитов под 2% с возможностью списания долга и процентов (при сохранении 90% занятости — полностью, при 80% — наполовину).

Условия по сохранению занятости выполняют 98% предпринимателей — исходя из этого государству предстоит взять на себя расходы по списанию 420 млрд руб. льготных займов.

Программа завершается в марте, и о необходимости ее продления уже не раз говорилось. Так, глава Минэкономики Максим Решетников ранее сообщал о рисках сокращения занятости в общепите, услугах и гостиничном бизнесе из-за окончания программы и анонсировал подготовку новой.

Ее условия Михаил Мишустин обрисовал лишь в общих чертах — их планируется несколько изменить. Ставка в рамках ФОТ 3.0 будет повышена до 3%, что, как пояснил премьер, связано с постепенным восстановлением экономики.

Участвовать в ней будет бизнес из числа «наименее восстановившихся отраслей» — в том числе общепита, сферы культуры, спорта, развлечений и туристического бизнеса (в ФОТ 2.0 — из наиболее пострадавших отраслей).

По словам премьера, компании получат возможности для роста — в течение первого полугодия основной долг и проценты по кредиту выплачиваться не будут, во втором задолженность может погашаться равными долями ежемесячно (что, видимо, уже не предполагает списания кредитов).

«За это время мы, надеюсь, завершим основную часть вакцинирования людей, спрос на услуги в этих отраслях вырастет и они смогут начать быстрое восстановление», — сказал премьер.

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По оценкам правительства, новой программой смогут воспользоваться около 75 тыс. предпринимателей и компаний.

Как пояснил «Ъ» президент «Опоры России» Александр Калинин, льготное кредитование под 2% стало одной из самых эффективных мер поддержки — занятость в секторе МСП даже выросла. Новую программу кредитования в бизнес-сообществе ждут — повышение ставки до 3% Калинин считает адекватным, поясняя, что прошлая программа была в антикризисном пакете, теперь же речь идет о восстановительных мерах. Однако, добавляет он, бизнес пока ждет пояснений о возможностях списания таких кредитов.

«Но в любом случае это правильная мера — людям нужны оборотные средства, осталось много отраслей, где ситуация еще далека от восстановления», — говорит он.

Член генсовета «Деловой России» Алексей Кучмин отмечает, что программа ФОТ 2.0 в целом «получилась полезной», однако из-за множества условий отбора многие компании не смогли воспользоваться поддержкой.

«Бизнесу по-прежнему нужна поддержка — доступные кредиты на оборотные средства и на развитие, но не выборочным отраслям, а всем», — считает он.

Евгения Крючкова

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