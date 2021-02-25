Большинство россиян захотели получать корпоративную пенсию

За дополнительную пенсию от работодателя высказались 84% опрошенных. За год доля таких желающих выросла — в феврале 2020-го их было 78%. Более трети респондентов хотели бы, чтобы им платили не менее 30 тыс. руб. в месяц.
Наиболее заинтересованы в корпоративных пенсиях люди в возрасте от 36 до 55 лет — 85%. Среди молодежи от 18 до 25 лет хотели бы иметь такую доплату 81% опрошенных. Наименее доверяют корпоративным пенсионным программам (КПП) в возрастной группе 56+.
Эксперты считают, это связано с тем, что граждане не успеют сделать накопления до завершения карьеры даже вместе с работодателем.
КПП — принятая в некоторых компаниях составляющая социального пакета. Предполагает обязательное софинансирование корпоративной пенсии со стороны сотрудника и работодателя — взносы делают оба. Часто эти средства имеют налоговые преференции.
Среди опрошенных только 3% являются участниками КПП, 16% россиян знают о таких программах, 18% — о них слышали. Наиболее осведомлены в этом вопросе люди старше 56 лет, наименее — молодежь 18−25 лет.
По словам коммерческого директора сервиса «Работа.ру» Владимира Корицкого, входящие в соцпакет от работодателей корпоративные пенсионные программы с каждым годом становятся все более значимыми для соискателей.
«Это особенно заметно в кризисные периоды, так как население начинает больше ценить стабильность и уверенность в завтрашнем дне», — отметил Корицкий.
Ранее в феврале правительство направило президенту Владимиру Путину предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Детали не уточнялись, известно, что возможная индексация коснется более чем 10 млн человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что повышению пенсий в последние годы мешают различные «черные полосы». По его словам, такими неблагоприятными факторами являются мировые финансовые кризисы и последствия пандемии.