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10:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Адвокат рассказала, что запрещено делать в собственной квартире

Эксперт отметила, что право собственности — это не только благо, но и бремя.

Источник: Комсомольская правда

Жилую квартиру можно использовать только по назначению. Об этом рассказала адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева, которая назвала действия, запрещенные в собственной квартире.

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Как уточнила эксперт, согласно Жилищному кодексу, собственник квартиры в многоквартирном доме не может превращать жилье в промышленный объект или организовывать в нём гостиничный бизнес.

Кроме того, Ермолаева отметила запрет на перепланировку, которая возможна только при согласовании своих планов с органом местного самоуправления, а также запрет на нарушение прав и интересов соседей.

«Как ни странно, по общему правилу, закреплённому и в гражданском, и в жилищном законодательстве, право собственности — это не только благо, но и бремя, поскольку именно на собственника ложатся расходы на содержание его имущества», — добавила специалист в беседе с агентством ПРАЙМ.

По ее словам, владелец жилья может его лишиться, если после предупреждения продолжит использовать его не по назначению, не делать необходимый ремонт, а также нарушать права и интересы соседей.

Адвокат пояснила, что квартиру могут продать по суду, а деньги за неё собственник получит, но с вычетом расходов на исполнение решения суда.

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