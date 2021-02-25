Минздрав снизил отпускную цену «Спутник V» в два раза

«Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину “Спутник V”, теперь она составляет 866 руб. 81 коп. за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость)», — говорится в сообщении на сайте правительства.
По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, цену удалось снизить за счет оптимизации производства вакцины и роста его объемов.
«Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации», — отметил он.
Вакцина «Спутник V» Центра имени Гамалеи применяется для массовой вакцинации населения. Она была зарегистрирована в августе 2020 года первой в мире. В России также зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор».
За последние сутки в России было зарегистрировано 11 198 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 достигло 4 212 100. Умерли за последние сутки 446 человек, всего с начала пандемии — 84 876. Выздоровели 16 102 человека, всего — 3 767 664.