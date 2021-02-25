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14:23 (мск), источник: Forbes

«Если у вас меньше денег, чем у Илона, будьте осторожны»: Гейтс предостерег от инвестиций в биткоин

«Если у вас меньше денег, чем у Илона, вам, вероятно, нужно быть осторожными», — предупредил инвесторов в биткоин Билл Гейтс. Его беспокоит то, что «манией» покупки криптовалют увлеклись люди, у которых на самом деле не так много свободного капитала, в отличие от основателя Tesla.

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Источник: Reuters

Билл Гейтс посоветовал розничным инвесторам быть осторожнее при инвестициях в биткоин — ведь у них не так много свободных денег, в отличие, например, от гендиректора Tesla Илона Маска. Об этом Гейтс сказал в телеинтервью Bloomberg.

«У Илона куча денег и он очень продвинутый, так что я не переживаю, что его биткоины будут хаотично расти и падать. Но я думаю, что подобным маниям поддаются люди, у которых нет столько же денег в запасе. Думаю, что если у вас меньше денег, чем у Илона, вам, вероятно, нужно быть осторожными», — заявил Гейтс.

График BTCUSD от TradingView
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Сооснователь Microsoft добавил, что не слишком верит в биткоин. По его словам, обычно инвестиции направляются в то, что дает обществу что-то полезное. Биткоин же использует огромное количество энергии (что вредит экологии), а операции с ним необратимы, отметил Гейтс. При этом в целом цифровые валюты он считает хорошей технологией.

Tesla 8 февраля сообщила о покупке биткоина на $1,5 млрд. С тех пор стоимость криптовалюты сначала достигла исторического максимума в $58 000, а затем обвалилась более чем на $10 000, потянув за собой вниз и акции Tesla. Состояние Илона Маска сократилось на $13 млрд по итогам торгов 22 февраля, а 23-го в моменте его капитал уменьшился еще на $14 млрд — тогда Маск ненадолго уступил вторую строчку в списке Forbes богатейшему человеку Европы Бернару Арно.

Сейчас биткоин стоит примерно $49 300, следует из данных биржи Coinmarketcap. Акции Tesla по итогам среды, 24 февраля, выросли на 6% до $742, а состояние Маска прибавило $8,4 млрд за сутки и достигло $174,5 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

TSLA Котировки акций от TradingView

Косвенным виновником обвала биткоина может быть сам Маск, предполагал Bloomberg. Криптовалюта стала дешеветь вскоре после того, как Маск в Twitter написал, что цены на биткоин и Ethereum, вторую крупнейшую криптовалюту, кажутся высокими". Маск скептически относится к биткоину и даже инвестиции Tesla назвал «достаточно авантюрными».

Так же неодобрительно к биткоину относились инвесторы-миллиардеры Уоррен Баффет и Рэй Далио. Последний, впрочем, в январе назвал биткоин «чертовски хорошим изобретением» и сообщил, что рассматривает его как средство защиты от девальвации. Но предупредил, что инвесторы в биткоин должны осознавать риск потери 80% вложенных денег.

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