Эксперты раскрыли, насколько критично рекордное увеличение госдолга России и что будет с экономикой дальше

Причины роста
Основной рост долга произошёл за счёт внутренних заимствований, говорится в докладе Счётной палаты России об исполнении федерального бюджета РФ за 2020 год. Внутренний долг РФ увеличился за год на 4,6 трлн рублей (на 45,4%) и составил 14,79 трлн рублей, внешний долг в рублёвом эквиваленте вырос на 799,7 млрд рублей (на 23,6%) и составил 4,2 трлн рублей.
Столь крупный прирост обусловлен тем, что в 2020 году возник огромный бюджетный дефицит, отметил экономист Райффайзенбанка Денис Порывай. В прошлом году значительно упали цены на нефть и газ, а также сократились налоговые поступления из-за того, что экономика просела, и малый и средний бизнес сильно пострадали. При этом государство не стало отменять национальные проекты, несмотря на то что доходы бюджета сократились.
«Дефицит был закрыт за счёт размещения облигаций федерального займа. Их купили в основном госбанки», — напомнил эксперт.
В предыдущие кризисные годы правительство тратило средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), однако в 2020 году, в условиях низких процентных ставок, Минфин предпочёл наращивать долг, пояснила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Таким образом, рост государственного долга можно объяснить реализацией монетарной политики по борьбе с последствиями коронакризиса, отметила доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. «Российская экономика требовала большей ликвидности для покрытия бюджетного дефицита, поэтому часть средств было решено компенсировать за счёт увеличения государственного долга», — отметила она.
Так ли велик российский госдолг
Общий объём госдолга достиг 17,8% ВВП (против порядка 14% в 2019 году), говорится в докладе Счётной палаты. Закон о федеральном бюджете предполагал, что показатель вырастет ещё больше — до 19,1% ВВП. В 2021 году предполагается рост госдолга до 20,4% ВВП, в 2022 году — до 20,8%, а в 2023-м — до 21,4%.
При этом по объёму показателя в отношении к ВВП госдолг России остаётся низким, отметил Порывай. «Мы являемся одной из немногих стран мира с таким низким уровнем долга. Этому показателю ещё есть куда расти, ничего критического здесь нет», — подчеркнул он.
Эксперт напомнил, что помимо объёма ВВП нужно также смотреть на международные резервы.
В нашей стране очень большие резервы, одни из самых больших в мире в целом и среди развивающихся стран в частности, можно по пальцам пересчитать страны, которые имеют больший объём резервов.
Денис Порывайэкономист Райффайзенбанка
При этом доля нерезидентов в долге России небольшая, в основном долг в локальной валюте, добавил он.
Уровень госдолга в 19−20% от ВВП в мировом масштабе — довольно низкая величина, и это точно не представляет риска для экономики, добавила Наталия Орлова из Альфа-банка.
Стоит ли россиянам ожидать дестабилизации экономики
Опрошенные «Секретом» эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на повышение суммы госдолга, поводов для дестабилизации экономики пока нет.
В период высоких цен на нефть формировались государственные резервные фонды и опережающими темпами погашался государственный внешний долг, напомнил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов.
Это привело к аномально низкому по сравнению с ведущими экономическими державами уровню долга по отношению к ВВП. По его мнению, низкий уровень госдолга всё ещё остаётся весьма существенной «заначкой на чёрный день», так как позволяет привлекать средства по мере необходимости, сохраняя государственный резервный фонд в качестве неприкосновенного запаса.
При этом, по мнению Скрыль, рост госдолга даёт ускорение развитию экономики за счёт дополнительно привлечённых средств. И для развитых стран жить в долг совершенно обыденное поведение, добавила она.
Даже увеличение уровня госдолга до 50−60% от ВВП не будет критичным, считает Денис Порывай. А вот паниковать нужно будет начинать при росте показателя до 100% от ВВП.
«Долг нужно обслуживать, и в этом случае обслуживание долга будет “съедать” рост ВВП. Деньги нужно будет изымать из экономики. В этом случае возникают чувствительность к процентной ставке и риск невозможности занять на рынке», — отметил эксперт. Он добавил, что этому подвержены развивающиеся страны с большим долгом по отношению к ВВП.
Эти страны не могут занять, и возникает риск дефолта, яркий пример таких стран — Аргентина.
Проблема не в размере долга, в способности его обслуживать, согласился с коллегами научный сотрудник Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. «Пока покупают нефть и газ, мы долг обслуживать можем», — подчеркнул он.
Что будет дальше
Планируемый дефицит бюджета в 2021 году составляет порядка 2,75 трлн рублей, отметил Ордов. Это потребует и дальше расширять участие государства на рынке долгового капитала. То есть госдолг продолжит расти.
С этим солидарны все опрошенные эксперты.
По мнению Порывая, основным фактором, который будет влиять на дальнейшее наращивание госдолга, остаётся относительно мягкая бюджетная политика из-за слабого роста экономики. Российский экспорт (налоги от которого формирует основную доходную часть бюджета) преимущественно сырьевой, а весь развитый мир потихоньку переключается на «зелёную» энергетику. Сильного роста цен на газ и рост объёмов экспорта не предвидится, и глобально это сдерживает экономику РФ.
«Драйверов для опережающего роста ВВП сейчас тоже нет. При текущем инвестиционном климате приток прямых иностранных инвестиций минимальный, и в целом преобладает вывоз капитала. Кризис сократил малый и средний бизнес, и собираемость налогов особо не растёт. В то же время присутствует много социальных обязательств и госинвестиций в инфраструктуру», — пояснил эксперт.
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